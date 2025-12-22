Ενισχυμένη η Αχαΐα από τη χρηματοδότηση για την ευλογιά, τι πιστώθηκε στην Περιφέρεια

Κατανομή 2,4 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς.

22 Δεκ. 2025 10:55
Pelop News

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην 5η κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 €, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις λειτουργικές τους δαπάνες.

 

