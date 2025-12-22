Ενισχυμένη η Αχαΐα από τη χρηματοδότηση για την ευλογιά, τι πιστώθηκε στην Περιφέρεια
Κατανομή 2,4 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην 5η κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 €, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).
Πίνακας: 5ηκατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών
Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις λειτουργικές τους δαπάνες.
