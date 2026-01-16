Ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή μετά τις απειλές του στο Ιράν.

Ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
16 Ιαν. 2026 7:42
Pelop News

Επειτα τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το Fox News, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς την περιοχή, όπου αναμένεται να έχει φθάσει σε περίπου μια εβδομάδα. Επιπλέον οπλικά συστήματα και αμυντικός εξοπλισμός, ιδίως στοιχεία αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, αναμένεται να ακολουθήσουν.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επίσης ανέφερε πως το Λίνκολν πλέει προς την περιοχή.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επισήμως την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου στην περιοχή ευθύνης του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή μετά τις απειλές του στο Ιράν, με φόντο τη σκληρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων από τα τέλη Δεκεμβρίου, παρότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, αραβικά κράτη —και ακόμη και το Ισραήλ— ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Στα 167.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου Οικονομικών – Πληρωμές σε 23 ημέρες
12:37 Πάτρα: Οκτώ ημέρες εξαφάνισης, καμία απάντηση – Στο σκοτάδι η υπόθεση της 16χρονης Λόρα, φόβοι πως έφυγε από την Αθήνα
12:31 Στον Εισαγγελέα αγρότες για τις φθορές στα τρακτέρ: Ζητούν άνοιγμα καμερών και κάνουν λόγο για «προβοκάτσια»
12:23 Win more at Rainbet Casino on your game nights!
12:23 Enter ReefSpin Casino World and Win Daily!
12:16 Υπόθεση Μαζωνάκη: «Θα υπάρξει νομική απάντηση – Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε» λέει ο δικηγόρος του
12:07 Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών ωριμάζει για να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού»
12:00 Μαρινάκης: Εκτός συνάντησης με τον Πρωθυπουργό ο Ανεστίδης – «Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του»
12:00 Δεν υπάρχουν κάμερες ΑΙ στην Πάτρα: Παρανόηση με το σύστημα μέτρησης της κυκλοφορίας
11:57 Ιράν: Εκβιασμός στο πένθος – Αρχές ζητούν χιλιάδες δολάρια για να παραδώσουν τις σορούς διαδηλωτών
11:56 Ο δρόμος της Εθνικής ομάδας πόλο για ένα μετάλλιο
11:48 «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας»: Ξεκινά το Καρναβάλι των Μικρών με την 1η Καρναβαλούπολη στα Ροΐτικα
11:41 Συνελήφθη γνωστό μοντέλο για συμμετοχή σε σπείρα ένοπλων ληστειών σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ της Αττικής – Ποιος ο ρόλος της
11:31 Ανεστίδης: Ζητά συγγνώμη για τις ύβρεις προς τον Πρωθυπουργό – «Ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ΒΙΝΤΕΟ
11:25 Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
11:13 Από το βράδυ αλλάζει ο καιρός – «Κλειδώνει» τετραήμερο ουκρανικό ψύχος με κρύο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους
11:06 «Κόπηκε» από το Μαξίμου ο Κώστας Ανεστίδης μετά τα χυδαία σχόλια κατά του πρωθυπουργού – Τι λέει ο ίδιος
11:02 Εντοπίστηκαν σκευάσματα ντόπινγκ, μια σύλληψη στη Ναύπακτο
11:02 Γεραπετρίτης: Στο τραπέζι η επέκταση των χωρικών υδάτων – «Δεν διαπραγματευόμαστε την κυριαρχία»
10:55 Emily in Paris: Η αβάσταχτη ελαφρότητα της τηλεοπτικής απόδρασης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ