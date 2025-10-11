Ενοχή και καταδίκη 18 ετών στον 50χρονο για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς

Ένοχος για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας ο 50χρονος άνδρας που τον Νοέμβριο του 2024 προκάλεσε τον θάνατο της 42χρονης συντρόφου του, Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 18 ετών, απορρίπτοντας τα ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση.

Η πλευρά του κατηγορουμένου είχε ζητήσει να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας, κάτι που η έδρα απέρριψε. Η εισαγγελέας πρότεινε αρχικά ποινή κάθειρξης 15 ετών, ωστόσο το δικαστήριο επέλεξε να επιβάλει αυστηρότερη ποινή.

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ

Οι καταθέσεις των μαρτύρων φώτισαν το κλίμα που επικρατούσε στη σχέση του ζευγαριού τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς. Οι δύο αδελφές της περιέγραψαν μια γυναίκα που είχε απομακρυνθεί από το περιβάλλον της και βίωνε συνεχείς εντάσεις. Οπως κατέθεσαν, ο κατηγορούμενος τη μείωνε και προσπαθούσε να την αποκόψει από την οικογένειά της.

Μία από τις αδελφές ανέφερε πως την παραμονή του περιστατικού η Γαρυφαλλιά της είχε στείλει μήνυμα, λέγοντας ότι είχαν τσακωθεί και ότι εκείνος είχε πάρει τα πράγματά του και είχε φύγει από το σπίτι. «Πιστεύω ότι πήγε στο ξενοδοχείο για να γλυτώσει» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι λίγες ώρες αργότερα ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στον σύζυγό της, λέγοντας πως τη βρήκε χτυπημένη και ζητώντας να πάνε στο νοσοκομείο.

Ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου κατέθεσε ότι η Γαρυφαλλιά είχε ζητήσει ένα μονόκλινο δωμάτιο για ένα βράδυ και ότι λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος, ζητώντας να τη δει. «Ηταν νευρικός» είπε, εξηγώντας πως ο ίδιος ανέβηκε στο δωμάτιο με τη συγκατάθεσή της, αλλά σύντομα αποχώρησε μόνος του. Η Γαρυφαλλιά, σύμφωνα με τον μάρτυρα, κατέβηκε λίγο αργότερα και άφησε το κλειδί, χωρίς να φαίνεται ταραγμένη.

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 50ΧΡΟΝΟΥ

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να πείσει ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύντροφό του, αλλά ότι έδρασε εν βρασμώ. «Την αγαπούσα, ήταν ο άνθρωπός μου» είπε, υποστηρίζοντας πως η σχέση τους είχε εντάσεις και ζήλιες. Ανέφερε ότι το βράδυ του συμβάντος, μετά από έναν ακόμη καβγά, πήγε στο ξενοδοχείο για να την «ηρεμήσει».

Οπως περιέγραψε, τη συνάντησε έξω από το κτίριο και, αφού αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, «έκανε μια κίνηση σαν σφαλιάρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της» και έπειτα «σήκωσε το πόδι και τη χτύπησε στο πρόσωπο». «Το πόδι πήγε μόνο του» είπε στην απολογία του, προσθέτοντας ότι όταν είδε αίμα, κατάλαβε πως είχε συμβεί κάτι σοβαρό. «Λυπάμαι για αυτό που έκανα» κατέληξε.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της τόνισε ότι ο θάνατος της Γαρυφαλλιάς οφείλεται στη σκοπούμενη σωματική βλάβη που της προκάλεσε ο κατηγορούμενος, επισημαίνοντας ότι τα χτυπήματα στο κεφάλι δεν συνάδουν με την εκδοχή της «απλής σωματικής βλάβης». «Στο βίντεο φαίνεται να την ταρακουνάει άγαρμπα» ανέφερε, προτείνοντας την ενοχή του για την κατηγορία όπως είχε αποδοθεί.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε την πρόταση, κρίνοντας τον 50χρονο ένοχο. Τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία μεταμέλειας ή πρότερου σύννομου βίου. Η ποινή κάθειρξης των 18 ετών επιβλήθηκε ομόφωνα. Η υπεράσπιση έχει ήδη ασκήσει έφεση, ζητώντας να επανεξεταστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Γαρυφαλλιάς, Γιώργος Τσίρης, δήλωσε πως η απόφαση «δεν μπορεί να αναστρέψει το μοιραίο, αλλά δικαιώνει τη μνήμη της». Οπως είπε, «η οικογένεια εκφράζει την ικανοποίησή της και τον σεβασμό της στη Δικαιοσύνη».

Η αδελφή του θύματος, Γεωργία Κολλιοπούλου, φανερά συγκινημένη, σημείωσε πως «η Γαρυφαλλιά δεν έφυγε επειδή έτυχε, αλλά επειδή δεν έγινε σεβαστό το δικαίωμά της να πει “ως εδώ”». Κάλεσε κάθε γυναίκα που βιώνει βία να μιλήσει «πριν να είναι αργά» και τόνισε πως η οικογένεια «είναι ικανοποιημένη γιατί αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος Χρήστος Τσόλκας σχολίασε ότι «με την απόφαση επιβεβαιώθηκε πως δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση» εκφράζοντας την ελπίδα η υπόθεση να υποχαρακτηριστεί σε δεύτερο βαθμό. Ο συνήγορος Μάκης Παπαγιαννόπουλος πρόσθεσε ότι ο πελάτης του «είναι ράκος, έχει μετανιώσει και λαμβάνει ψυχιατρική αγωγή», επισημαίνοντας πως η έφεση έχει ήδη ασκηθεί.

Η υπόθεση της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, το ζήτημα της έμφυλης βίας στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αμαλιάδας έκλεισε τον πρώτο κύκλο της δικαστικής διαδικασίας, ενώ η τελική κρίση θα δοθεί στο Εφετείο.

