Ενωμένη φωνή από τη Δυτική Ελλάδα έξω από τη Βουλή: μήνυμα αυτοτέλειας από τους Δημάρχους

Στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΚΕΔΕ συμμετείχε δυναμικά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπεράσπισης της θεσμικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο επίκεντρο, ο σχεδιαζόμενος Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

17 Δεκ. 2025 11:08
Με ισχυρή και ενωτική παρουσία, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ) έδωσε το «παρών» στην πανελλαδική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Οι Δήμαρχοι και τα αιρετά στελέχη των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας διαμήνυσαν με σαφήνεια ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού δεν μπορεί να επωμίζεται νέες αρμοδιότητες χωρίς τους αναγκαίους πόρους, χωρίς κοστολόγηση και χωρίς ουσιαστικό θεσμικό διάλογο. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: καμία αποδοχή μεταρρυθμίσεων που υπονομεύουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς και στα πολιτικά κόμματα, το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, στο οποίο καταγράφονται τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης ενόψει του σχεδιαζόμενου Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την ΠΕΔΔΕ εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Ένωσης κ. Θανάσης Παπαδόπουλος, η πλειοψηφία των Δημάρχων της Δυτικής Ελλάδας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Η μαζική συμμετοχή και η αποφασιστικότητα των εκπροσώπων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας ανέδειξαν με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας παραμένει ενωμένη, διεκδικητική και θεσμικά υπεύθυνη, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου έχει συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα τον «Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στην οποία η ΠΕΔΔΕ συμμετέχει ενεργά, ενισχύοντας τον θεσμικό διάλογο.

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας επαναβεβαιώνει ότι στηρίζει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, της ενίσχυσης της δημοκρατικής λειτουργίας τους και της βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών.
Το μήνυμα παραμένει σταθερό: όχι στην απαξίωση των Δήμων, σεβασμός στους πολίτες και στην αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

