Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία

Την έντονη ανησυχία της για την επιχειρησιακή ικανότητα του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ζητώντας την άμεση στελέχωσή του με πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια των πολιτών όσο και η σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο που απευθύνεται προς την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και κοινοποιείται σε πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία, το Α.Τ. Αιγιαλείας αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί με επάρκεια στην αποστολή του, λόγω πρωτοφανούς υποστελέχωσης.

Ένας απαιτητικός δήμος με αυξημένες ανάγκες

Ο Δήμος Αιγιαλείας αποτελεί τον δεύτερο πολυπληθέστερο δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με μόνιμο πληθυσμό άνω των 47.000 κατοίκων. Παράλληλα, η γεωγραφική του ιδιομορφία –εκτεταμένη ακτογραμμή σε συνδυασμό με ορεινό όγκο– και η αυξημένη επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργούν ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον αστυνόμευσης.

Ιδιαίτερες αστυνομικές ανάγκες προκύπτουν, επίσης, από την ύπαρξη οργανωμένων καταυλισμών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τον μεγάλο αριθμό εργατών γης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

«Άτυπη κατάργηση» της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Η Ένωση υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν η Αιγιαλεία είχε ενισχυθεί με δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ., γεγονός που είχε συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της εγκληματικότητας. Σήμερα, ωστόσο, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έχει οδηγηθεί ουσιαστικά σε άτυπη κατάργηση, καθώς υπηρετεί σε αυτήν μόλις ένας δικυκλιστής.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της υποστελέχωσης

Η επιχειρησιακή ασφυξία αποτυπώνεται, σύμφωνα με την Ένωση, στη μεγάλη απόκλιση μεταξύ οργανικών θέσεων και πραγματικά διαθέσιμου προσωπικού:

Αξιωματικοί: Από 9 οργανικές θέσεις υπηρετούν 8, εκ των οποίων οι 2 σε καθεστώς γραφείου.

Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες (παραγωγικοί): Από 14 οργανικές θέσεις υπηρετεί μόλις 1.

Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες: Από 32 οργανικές θέσεις υπηρετούν 23, εκ των οποίων οι 4 σε καθήκοντα γραφείου.

Το περιορισμένο αυτό προσωπικό καλείται να καλύψει σε 24ωρη βάση πλήθος αρμοδιοτήτων, όπως αξιωματικός υπηρεσίας, φύλαξη κρατητηρίων και καταστήματος, περιπολίες, καθήκοντα τροχαίας, ελέγχους καταστημάτων, καθώς και την αστυνόμευση της περιοχής αρμοδιότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια εσωτερικών μετακινήσεων»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας επισημαίνει ότι αντίστοιχες συνθήκες λειτουργικής πίεσης επικρατούν σε όλες τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, γεγονός που καθιστά ανέφικτη οποιαδήποτε εσωτερική μετακίνηση προσωπικού χωρίς να προκληθούν αλυσιδωτά προβλήματα.

Αίτημα για άμεση παρέμβαση

Όπως τονίζεται, οι αστυνομικοί εργάζονται πλέον στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τα εργασιακά τους δικαιώματα όσο και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Την ίδια στιγμή, διακυβεύεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας.

Για τον λόγο αυτό, η Ένωση ζητά την άμεση έκδοση εντολών για την ουσιαστική ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας με προσωπικό εκτός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ώστε να αποκατασταθεί η επιχειρησιακή λειτουργία της υπηρεσίας και να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.

