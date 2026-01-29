Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Αχαΐας: Πίτα με βραβεύσεις

Η υποδιοικητήρια της Τροχαίας Πατρών Νικολίτσα Τσεκούρα, τιμήθηκε για την προσφορά της κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πάτρα το περασμένο καλοκαίρι

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Αχαΐας: Πίτα με βραβεύσεις
29 Ιαν. 2026 21:11
Pelop News

Με την βράβευση δύο αστυνομικών για την προσφορά τους, αλλά και τη βράβευση μαθητών που είναι παιδιά αστυνομικών, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Αχαΐας.

Η υποδιοικητήρια της Τροχαίας Πατρών Νικολίτσα Τσεκούρα, βραβεύτηκε για την προσφορά της κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πάτρα το περασμένο καλοκαίρι, αφού, η ίδια αν και τραυματίστηκε, συνέχιζε να συντονίζει τις δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να εκκενωθούν οικισμοί, αλλά και να διευκολυνθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο αστυνόμος Κώστας Γαλάνης, βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στη μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που εξάρθρωσε η Ασφάλεια Πατρών.

Στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών βρέθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος, όπως και οι πρόεδροι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

