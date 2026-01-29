Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Αχαΐας: Πίτα με βραβεύσεις
Η υποδιοικητήρια της Τροχαίας Πατρών Νικολίτσα Τσεκούρα, τιμήθηκε για την προσφορά της κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πάτρα το περασμένο καλοκαίρι
Με την βράβευση δύο αστυνομικών για την προσφορά τους, αλλά και τη βράβευση μαθητών που είναι παιδιά αστυνομικών, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Αχαΐας.
Η υποδιοικητήρια της Τροχαίας Πατρών Νικολίτσα Τσεκούρα, βραβεύτηκε για την προσφορά της κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πάτρα το περασμένο καλοκαίρι, αφού, η ίδια αν και τραυματίστηκε, συνέχιζε να συντονίζει τις δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να εκκενωθούν οικισμοί, αλλά και να διευκολυνθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ο αστυνόμος Κώστας Γαλάνης, βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στη μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που εξάρθρωσε η Ασφάλεια Πατρών.
Στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών βρέθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος, όπως και οι πρόεδροι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
