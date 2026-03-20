Ένωση Δικαστών κατά Κωνσταντοπούλου – Καρυστιανού: «Σκηνές Άγριας Δύσης» και «φασιστική νοοτροπία»

Σε μετωπική σύγκρουση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού πέρασε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή τα όσα συνέβησαν την Πέμπτη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας, στο περιθώριο της διαδικασίας που συνδέεται με την υπόθεση των βίντεο για το δυστύχημα των Τεμπών. Η ανακοίνωση της Ένωσης κινείται σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους και αποδίδει στις δύο πλευρές πρόθεση να οξύνουν το κλίμα και να εκτρέψουν την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

Στο κείμενό της, η Ένωση περιγράφει όσα διαδραματίστηκαν στη Λάρισα ως πρωτοφανή, κάνοντας λόγο για εικόνες που παραπέμπουν σε «Άγρια Δύση». Παράλληλα, αναφέρεται σε τραμπουκισμούς, σε κατάληψη δημόσιων χώρων, σε εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται ήδη στα όρια των αντοχών τους, αλλά και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις που διακινούνται στο διαδίκτυο ως ένδειξη ενός ψευδεπίγραφου αντισυστημισμού. Κατά την Ένωση, πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται «φασιστική νοοτροπία».

Η ανακοίνωση προχωρά ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλέον δηλωμένη πρόθεση να δυναμιτιστεί η κατάσταση, ώστε να μη διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Στο ίδιο πνεύμα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον για την απόδοση δικαιοσύνης είναι προσχηματικό και ότι αυτό που αποκαλύπτεται είναι μια καθαρά πολιτική στόχευση, με επίκεντρο την εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μοναδικός σκοπός είναι η πολιτική αξιοποίηση της υπόθεσης, μέσα από την εκμετάλλευση θεσμικών κενών και, όπως τονίζεται, με κάλυψη από τη βουλευτική ασυλία. Η Ένωση αφήνει σαφείς αιχμές ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επιτρέπει τέτοιους χειρισμούς και ζητεί ουσιαστικά να κλείσουν οι «ρωγμές» που, κατά την άποψή της, τροφοδοτούν τέτοιου τύπου ακροβατισμούς.

Μάλιστα, στο φινάλε της παρέμβασής της, η Ένωση σημειώνει ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες προτροπές ούτε προς τους εισαγγελείς για την αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων, ούτε προς τους δικηγορικούς συλλόγους για την εξέταση πειθαρχικών παραβάσεων, ούτε προς την κυβέρνηση για να λάβει, όπως αναφέρει, τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα, ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο τη Δευτέρα.

Η νέα αυτή ανακοίνωση ήρθε σε συνέχεια των όσων είχαν προηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας, όπου η Μαρία Καρυστιανού είχε καταγγείλει πολύωρη ταλαιπωρία, αδιαφάνεια και πλήρη δυσλειτουργία γύρω από τη διαδικασία παράδοσης αντιγράφων των κατασχεθέντων στοιχείων της δικογραφίας. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανάρτησε μεταμεσονύκτιο βίντεο από το δικαστικό μέγαρο, κάνοντας λόγο για «απίθανα έκτροπα» και για κατάχρηση εξουσίας από δικαστικούς λειτουργούς.

Έτσι, το ήδη βαρύ κλίμα γύρω από τη δικαστική διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών γίνεται ακόμη πιο πολωμένο, με τη σύγκρουση πλέον να μεταφέρεται ανοιχτά και στο επίπεδο της θεσμικής αντιπαράθεσης.

