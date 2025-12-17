Ενωτική Κίνηση: Απελευθερωμένο ωράριο, κατάργηση της Κυριακής με ευθύνη του προεδρείου

Σε ανακοίνωσή της, η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, αναφέρει: «Φαίνεται πως καμία επαφή με τη ζώσα πραγματικότητα δεν έχουν τα μέλη του προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου.

Παραμονές του Αγίου Ανδρέα πρότειναν τη διεύρυνση του ωραρίου το Σάββατο έως τις 19:00, υποστηρίζοντας ότι θα υπήρχε δήθεν αυξημένη επισκεψιμότητα. Η παράταξή μας είχε καταθέσει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ήδη με δελτία της από 12 και 16/11, ώστε οι επισκέπτες που θα έρχονταν για το προσκύνημα, να διευκολυνθούν ώστε να κινηθούν στην πόλη και να στηρίξουν την τοπική.

Δεν εφαρμόστηκε απολύτως τίποτα.

Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό και συνάμα απογοητευτικό για την αγορά. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων έκλεισε τα καταστήματά της στις 15:00, αφού δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να παραμένουν ανοιχτά και να παρατείνουν το ωράριό τους. Παρ’ όλα αυτά, το πάθημα δεν έγινε μάθημα.

Σήμερα προτείνουν εκ νέου διευρυμένο ωράριο με τρεις συνεχόμενες ημέρες παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια το συνεχόμενο ωράριο ίσχυε μόνο τις παραμονές. Σε μια περίοδο χαμηλών προσδοκιών, με εξαντλημένους καταναλωτές και ελάχιστο διαθέσιμο εισόδημα, ποιο είναι το πραγματικό νόημα της περαιτέρω διεύρυνσης του ωραρίου; Να λειτουργούμε ως «γλάστρες» απέναντι στα πολυκαταστήματα;

Είναι προφανές ότι όσοι αποφάσισαν το ωράριο –μέλη του προεδρείου που δεν ανήκουν στον πυρήνα του λιανεμπορίου– δεν πρόκειται να το εφαρμόσουν, αφού δεν ανήκουν στο χώρο.

Για ακόμη μία φορά, οι συνέπειες των αποφάσεών τους, μεταφέρονται στις πλάτες των μικρών εμπόρων.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ταυτόχρονα πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, κ. Κατσιγιάννης, επιχειρεί ξεκάθαρα να υλοποιήσει την κυβερνητική πολιτική για πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου και των Κυριακών.

Ήδη σε αρκετές περιοχές της χώρας έχουν απελευθερωθεί έως και 36 Κυριακές τον χρόνο. Την ίδια κατεύθυνση μεθοδεύουν και για την Πάτρα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος μετατρέπεται έτσι σε Δούρειο Ίππο της κυβερνητικής πολιτικής, με τη συνδρομή μάλιστα και συνδικαλιστικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τίθεται επομένως, σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξης. Πώς είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος και υπερασπιστής της κυβερνητικής γραμμής στην Αχαΐα να είναι ταυτόχρονα

Πρόεδρος ενός συνδικαλιστικού, διεκδικητικού οργάνου; Κάτι περισσότερο ίσως θα γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ;

Επειδή λοιπόν ο πρόεδρος δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη ευθιξία, ώστε να παραιτηθεί καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του.

Να θέσει θέμα ηθικής τάξης και να τον παύσει.

Σε αντίθετη περίπτωση, η ευθύνη θα βαραίνει προσωπικά κάθε μέλος του ΔΣ».

