Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο για το Τέμπη το Σάββατο

Η παράταξη Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, ενόψει του αυριανού συλλλαλητηρίου Σάββατο 28/02/2026. για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, στα Τέμπη, με 57 νεκρους καλεί τους εμπόρους και επαγγελματίες να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρία χρόνια μετά στόχος είναι η ανάδειξη των ευθυνών και η αποτροπή της συγκάλυψης.

Ζητούμε δικαιοσύνη, απόδοση ευθυνών και ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στις μεταφορές και στους χώρους εργασίας.

Δεν φταίει η κακιά στιγμή για την τραγωδία των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα, αλλά η απάνθρωπη πολιτική που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή.

Τέλος δεν απορούμε με την ανακοίνωση του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου κ. Κατσιγιάννη που χαρακτηρίζει το έγκλημα ως δυστύχημα, δηλαδή ένα τυχαίο περιστατικό…η κακιά στιγμή….

Προφανώς η θέση του σαν πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επί τέσσερα χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον εμποδίζει να δει κατάματα την αλήθεια έτσι έβγαλε και πόρισμα πριν την δίκη. Δυστυχώς σε αυτό συνηγόρησαν και οι συνδικαλιστές του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ.

Τους παραδίδουμε στην κρίση σας»

