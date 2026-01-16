Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Προτάσεις για εκπτώσεις – προσφορές

Σε ανακοίνωση της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, αναφέρει:

«Η εορταστική περίοδος υπήρξε άλλη μία μεγάλη δοκιμασία και άνιση μάχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, αλλά και τις ασιατικές και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου .

Όλοι οι παράγοντες και οι φορείς της αγοράς ΕΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ Εμπορικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες μιλούν για πτώση 15-20%, εκτός του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας.

Φυσικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα νοικοκυριά με τους πενιχρούς μισθούς και συντάξεις της Κυβέρνησης δύσκολα βγάζουν τις 20 πρώτες μέρες του μήνα έχοντας να αντιμετωπίσουν αυξήσεις και ενεργειακό κόστος.

Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν την Δευτέρα 12/1 χωρίς να έχουν δώσει κάποια ιδιαίτερη ένταση στην καθημερινότητα της αγοράς.

Ο νόμος 4695/22 απελευθέρωσε τις προσφορές δημιουργώντας ένα άναρχο και μόνιμο καθεστώς εκπτώσεων όλο το χρόνο.

Με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αποψιλωμένους από υπαλλήλους, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται μόνο νοερά και κατά φαντασία…

Δυστυχώς μέσα σ’ αυτή την πραγματικότητα ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών έχει την ατυχία να βρίσκονται στο προεδρείο άνθρωποι, ο οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το εμπόριο και επομένως δεν θίγονται από το καθεστώς των εκπτώσεων και των προσφορών…(φυτώριο, λογιστές, ασφαλιστές ΚΔΑΠ/ΚΕΚ).

Επιπλέον ο πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας που φυσικά δεν θέλει να χαλάσει το χατίρι της κυβέρνησης, στηριζόμενος σε «πατερίτσες» τους συνδικαλιστές του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ.

Προτείνουμε το πλαίσιο για το οποίο είχε αγωνιστεί χρόνια ο Εμπορικός Σύλλογος και είναι κατοχυρωμένο μέσα από Γενικές συνελεύσεις.

1. Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που απελευθερώνει τις εκπτώσεις και προσφορές.

2. Ένα μήνα εκπτώσεις στο τέλος κάθε σεζόν (Χειμώνα-Καλοκαίρι).

3. Κάθε επιχείρηση να έχει δικαίωμα προσφορών ένα δεκαπενθήμερο ανά σεζόν.

4. Συνεχή έλεγχο του διαδικτύου για παράνομες ή καταχρηστικές προσφορές.

5. Κατάργηση των ανοικτών Κυριακών κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Η παράταξη μας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους καλές δουλειές στην περίοδο των εκπτώσεων και τους προτρέπει τις δύο Κυριακές που ακολουθούν, να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματά τους,

Σε περίοδο ύφεσης δεν χρειάζονται επιπλέον ώρες και αύξηση των λειτουργικών εξόδων με πενιχρά αποτελέσματα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και χρόνια προσπαθεί να απελευθερώσει το ωράριο και να καταργήσει την Κυριακάτικη αργία. Είμαστε κάθετα αντίθετοι! Ο πρόεδρος φυσικά της ΔΕΕΠ και του Εμπορικού Συλλόγου με ποια γυαλιά θα δει το θέμα; Εκτιμούμε με τα κομματικά…

Την Κυριακή 18 και 25 Γενάρη τα καταστήματα ΚΛΕΙΣΤΑ. Αναμένουμε δε, από την υπόλοιπη μειοψηφία εμπόρων που είναι στο προεδρείο και στην αντιπολίτευση να υλοποιήσει την προτροπή του δελτίου που εξέδωσε πριν μερικές μέρες ο Εμπορικός και να κρατήσουν κλειστά τα καταστήματα τους δείχνοντας….το καλό παράδειγμα.

Τους προτρέπουμε δε ελεύθερα, όπως και όλους τους εμπόρους να χρησιμοποιήσουν την αφίσα μας προκειμένου να στηρίξουμε τα τοπικά καταστήματα

Καλές δουλειές»

