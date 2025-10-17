Ενστάσεις και διευκρινίσεις περί Αλέξη Τσίπρα: Κ. Σπαρτινός και Ν. Κοντοές ξεκαθαρίζουν τη θέση τους

Ο Κώστας Σπαρτινός και ο Νίκος Κοντοές θέλησαν ν’ απαντήσουν στο ρεπορτάζ της «Π», πριν από λίγες μέρες, για τους «Τσιπρικούς» της Αχαΐας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς εντασσόταν στην ειδική κατηγορία «οι αποχωρήσαντες», με την υποσημείωση ότι εάν η κορυφή της Νέας Αριστεράς «τα ‘βρισκε» με τον κ. Τσίπρα, πιθανόν να ακολουθούσε κι αυτός, ειδικά από την στιγμή που αφενός ήταν παρών στην καλοκαιρινή εκδήλωση της Λούκας Κατσέλη στην Πάτρα, αφετέρου παραμένει εγκάρδιος φίλος του πολύ στενού συνεργάτη του κ. Τσίπρα, κ. Φλαμπουράρη.

Ο κ. Κοντοές, πρώην πρόεδρος του ΟΛΠΑ, εντασσόταν, από το ρεπορτάζ, στην κατηγορία «οι σεσημασμένοι», που σημαίνει, βάσει πληροφοριών, πως θα είναι, πιθανότατα, από τους πρώτους που θα ακολουθήσουν το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Η απάντηση του Κώστα Σπαρτινού: «Ποτέ δεν θα πήγαινα ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα. Συνειδητά αυτός διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει κάτι άλλο και αυτό εμένα δεν μ’ αρέσει. Δεν του έχω πλέον καμία εμπιστοσύνη.

Δεν μηδενίζω τη διαδρομή του γιατί μέχρι ενός σημείου ήταν και δική μου διαδρομή. Αλλά αυτό που κάνει σήμερα, μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος, αλλά έχει την κύρια ευθύνη».

Ο Νίκος Κοντοές επισήμανε: «Βρίσκομαι στους δρόμους της ανανεωτικής και οικολογικής Αριστεράς από τους νεανικούς μου χρόνους. Ποτέ δεν στοιχήθηκα ή συντάχθηκα πίσω από πρόσωπα, παρά μόνο πίσω από ιδέες, αξίες και πολιτικά προγράμματα. Επομένως, είναι λανθασμένο και, ίσως, κάπως προσβλητικό, να με κατατάσσετε ως ‘’σεσημασμένο’’ ακόλουθο προσώπου, έστω κι αν πρόκειται για τον πρώην πρωθυπουργό τον οποίο τιμώ, αλλά ο οποίος δεν έχει αποσαφηνίσει ούτε ακριβείς προθέσεις ούτε πολιτικό πρόγραμμα. Οταν δημοσιοποιήσει ένα σαφές πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο, προφανώς και θα τοποθετηθώ. Βασική παράμετρο θα αποτελέσει και η εκτίμηση για το αν οι πρωτοβουλίες του, όταν και αν αναληφθούν, συμβάλλουν στη συνεργασία και συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και την προοπτική απαλλαγής της χώρας από την πολιτική δυστοπία που βιώνουμε».

