Ενσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή

Με το «καλημέρα» και η πρώτη φετινή ένσταση στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Ο Εθνικός Σαγεΐκων επικράτησε 3-2 της Δάφνης το βράδυ της Κυριακής (12/10), αλλά είναι πολύ πιθανόν να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά.

Κι αυτό γιατί οι γηπεδούχοι κατέθεσαν ένσταση για αντικανονική συμμετοχή, καθώς στο ημίχρονο οι Καρνάτσος – Τσολόπουλος που έπαιζαν ως «μικροί» αντικαταστάθηκαν από τους «μεγάλους Λιακόπουλο και Δούβο.

Ως γνωστόν, κάθε ομάδα στην Α’ και στη Β’ Κατηγορία είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί έναν ποδοσφαιριστή γεννηθέντα από 1/1/2006 και μετά στην 11άδα για όλη τη χρονική διάρκεια του αγώνα.

Για την υπόθεση βέβαια θα αποφασίσει η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



