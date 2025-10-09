Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»

«Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος. Άρα όταν ένας Έλληνας βουλευτής ξοδεύει όλη του την ενέργεια για το πώς θα βλάψει αυτή τη σχέση θα μας βρει απέναντι» είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στην κα Πέρκα, η οποία συμμετείχε στο 27μελές πλήρωμα που επιχείρησε να προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.

09 Οκτ. 2025 14:38
Pelop News

Σύγκρουση για τη Λωρίδα της Γάζας είχε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Πέτη Πέρκα και τον Αλέξανδρο Καζαμία, με τον υπουργό Υγείας να υποστηρίζει ότι το κίνητρο των ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή δεν ήταν ο ανθρωπισμός αλλά η προσωπική τους προβολή.

«Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη. Για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε. Τα κράτη έδωσαν 100 πακέτα μακαρόνια και κονσέρβες. Δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι πλην επικοινωνιακού θορύβου για την Νέα Αριστερά» σημείωσε ο Υπουργός για να προσθέσει: «Συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ σήμερα δεν υπήρξε καμία απαγωγή. Αντίθετα, έχουν απαχθεί Εβραίοι και τους έχουν να σκάβουν λάκκους εδώ και 2 χρόνια. Πραγματικοί απαχθέντες είναι αυτοί που επί δύο χρόνια ζουν στα λαγούμια και όχι εσείς. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν».

Απαντώντας η κα Πέρκα επέμεινε λέγοντας ότι θα επιχειρήσει και πάλι να πάει στην Γάζα ενώ πρόσθεσε ότι «Αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος».

 

«Να πάτε όσες φορές θέλετε, όπου θέλετε, απλά αν αυτό χρεώνει τον Έλληνα φορολογούμενο να το πληρώσετε μόνοι σας» ανταπάντησε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης είχε αντίστοιχης έντασης σύγκρουση για το ίδιο ζήτημα και με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία με την ανεξάρτητη βουλευτή Κυριακή Μάλαμα να φωνάζει από τα έδρανα προς τον υπουργό «να πάρετε τα χάπια σας». Η φράση έγινε αντιληπτή από τον κ. Γεωργιάδη, που ζήτησε την εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.
