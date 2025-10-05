Ένταση ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@@ένα αρνητικός»

Έντονη ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία της 3ς Οκτωβρίου 2025 ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγο μετά τη σχεδόν θετική απάντηση της Χαμάς στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Το Axios που επικαλείται αξιωματούχους που γνώριζαν την επίμαχη συνομιλία, αναφέρει την Κυριακή (05.10.2025) ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η απάντηση δεν είναι κάτι για να το γιορτάσουν και δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο Τραμπ απάντησε ανοιχτά: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@μένα αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Πάρε την»!

Η Χαμάς είχε ανταποκριθεί στην πρόταση του Τραμπ με ένα «ναι, αλλά» προτείνοντας την απελευθέρωση όλων των εναπομείναντων ομήρων σε αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, αν και ζήτησε διαπραγματεύσεις για πολλές λεπτομέρειες.

Παρά αυτή την πρώτη ένδειξη θετικής ανταπόκρισης, ο Νετανιάχου εξέφρασε σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι θεωρεί την απάντηση της Χαμάς ως ουσιαστική απόρριψη του σχεδίου. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε συντονισμό με τις ΗΠΑ ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία εντυπώσεων ότι η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ ήταν αισιόδοξος. Ανησυχούσε ότι η Χαμάς θα απέρριπτε το σχέδιο κατηγορηματικά και έβλεπε την απάντησή της ως μια ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας.

Παρά τη σκληρή και σταθερή συζήτηση, οι δύο πλευρές κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος και να συμφωνήσουν να προχωρήσουν.

Λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ εξέδωσε δημόσια δήλωση, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και λίγο αργότερα ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για παύση των επιδρομών.

Ο Τραμπ πιέζει Νετανιάχου και Χαμάς για τη Γάζα

Σε συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο (04.10.2025), ο Τραμπ δήλωσε ότι τόνισε στον Νετανιάχου πως αυτή είναι η «ευκαιρία του για νίκη» και ότι ο πρωθυπουργός τελικά συμφώνησε, με τον Αμερικανό Πρόεδρο τονίζοντας: «Δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Πρέπει να το δεχτεί. Δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είναι μια χαρά».

Την ίδια μέρα, οι βοηθοί του Νετανιάχου τόνισαν πως ο πρωθυπουργός και ο Τραμπ συμφωνούν απολύτως, με τον Νετανιάχου να καταγράφει βιντεοσκοπημένο μήνυμα όπου επαινεί τον Τραμπ και επιβεβαιώνει τη σύμπνοια τους.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ συνέχισε να πιέζει και τις δύο πλευρές για να προχωρήσουν γρήγορα σε συμφωνία. Απευθύνθηκε δημόσια στη Χαμάς, προειδοποιώντας να μην χρησιμοποιήσει τακτικές καθυστέρησης, απειλώντας πως η συμφωνία θα αποσυρθεί αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι.

Παράλληλα, κατάφερε να πείσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε έναν ενημερωμένο χάρτη που προβλέπει την αρχική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της Γάζας.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένονται να ξεκινήσουν στην Αίγυπτο μέσα στην εβδομάδα.

