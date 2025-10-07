Ένταση και χημικά στη Λιβαδειά: Αγρότες περικύκλωσαν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στο Διοικητήριο ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση, χημικά και διαπληκτισμοί επικράτησαν στη Λιβαδειά, όπου αγρότες της Βοιωτίας διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά για την κυβερνητική πολιτική στον πρωτογενή τομέα, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην εκδήλωση για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης.

Οι αγρότες, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στον κόμβο του νοσοκομείου, έσπασαν τον πρώτο αστυνομικό κλοιό και προχώρησαν σε πορεία προς το Διοικητήριο, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, η ένταση κορυφώθηκε με την άφιξη του Υπουργού.





Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, ενώ οι αγρότες πέρασαν τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου και εισέβαλαν στο κτίριο, φτάνοντας μέχρι τον χώρο της εκδήλωσης. Εκεί περικύκλωσαν τον Υπουργό, καταγγέλλοντας, όπως είπαν, «τακτικές διάσπασης του αγροτικού κινήματος» και ζητώντας άμεση συνάντηση μαζί του.





Μετά από διαπραγματεύσεις, αποφασίστηκε ο κ. Τσιάρας να συναντηθεί μόνο με αντιπροσωπεία αγροτών στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργου Ντασιώτη, στον 4ο όροφο, ενώ οι αγρότες αποχώρησαν μαζικά από τη σύσκεψη, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αδιαφορία απέναντι στα αιτήματά τους.





Η κατάσταση στην περιοχή παρέμεινε τεταμένη, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

