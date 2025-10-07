Ένταση και χημικά στη Λιβαδειά: Αγρότες περικύκλωσαν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στο Διοικητήριο ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στη Λιβαδειά, όταν συγκεντρωμένοι αγρότες της Βοιωτίας ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις, κατά την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Η κατάσταση ξέφυγε με χρήση χημικών και είσοδο των αγροτών στο Διοικητήριο.

Αγρότες
07 Οκτ. 2025 14:19
Pelop News

Ένταση, χημικά και διαπληκτισμοί επικράτησαν στη Λιβαδειά, όπου αγρότες της Βοιωτίας διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά για την κυβερνητική πολιτική στον πρωτογενή τομέα, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην εκδήλωση για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης.

Οι αγρότες, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στον κόμβο του νοσοκομείου, έσπασαν τον πρώτο αστυνομικό κλοιό και προχώρησαν σε πορεία προς το Διοικητήριο, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, η ένταση κορυφώθηκε με την άφιξη του Υπουργού.


Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, ενώ οι αγρότες πέρασαν τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου και εισέβαλαν στο κτίριο, φτάνοντας μέχρι τον χώρο της εκδήλωσης. Εκεί περικύκλωσαν τον Υπουργό, καταγγέλλοντας, όπως είπαν, «τακτικές διάσπασης του αγροτικού κινήματος» και ζητώντας άμεση συνάντηση μαζί του.

 


Μετά από διαπραγματεύσεις, αποφασίστηκε ο κ. Τσιάρας να συναντηθεί μόνο με αντιπροσωπεία αγροτών στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργου Ντασιώτη, στον 4ο όροφο, ενώ οι αγρότες αποχώρησαν μαζικά από τη σύσκεψη, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αδιαφορία απέναντι στα αιτήματά τους.


Η κατάσταση στην περιοχή παρέμεινε τεταμένη, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:35 Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός αποφάσισαν κυβέρνηση και οι δυνάμεις των Κούρδων
16:27 Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
16:19 Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής και έκλεψαν 14.000 ευρώ από 70χρονο
16:11 Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που κάρφωσε με κατσαβίδι οδηγό – «Τον χτύπησα γιατί έβρισε τη μητέρα μου»
16:03 Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως
16:01 Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»
15:56 Σταύρος Γασπαράτος: Ανάμεσα στον ήχο και τη σιωπή – Ενώνοντας τον άνθρωπο, τον ήχο και την τεχνολογία
15:40 Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, δείτε βίντεο
15:38 Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι “συνταγές του χθες” δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»
15:30 Το ραντεβού στην Πάτρα για το τρένο με ανάγκη για ρεαλισμό και όραμα…
15:23 Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό
15:15 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Όχι στην επικίνδυνη καύση απορριμμάτων – Ναι στην ανακύκλωση»
15:00 Αρχαιοκαπηλία στη Δυτική Ελλάδα: Μάχη με μια σιωπηλή απειλή – Στο επίκεντρο η Αιτωλοακαρνανία
14:59 Η Lidl Ελλάς Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου
14:55 Νέα Δημοκρατία: «Να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης στην Εξεταστική – Το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ»
14:48 Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης – Αγωνία για τέσσερις αγνοούμενους ΒΙΝΤΕΟ
14:48 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες με τις σπουδαίες επιδόσεις
14:44 Θλίψη στη Βρετανία για τον θάνατο 24χρονης μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο
14:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βάρρας εκτελεί εντολές του Μαξίμου»
14:36 Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ