Ένταση και διακοπή στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις

Σε κλίμα έντασης διεξήχθη η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία διεκόπη, όταν ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

Ο κ. Βάρρας, ο οποίος είχε κληθεί να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσήλθε με γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων και ηλεκτρονικό αρχείο, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να απαντήσει σε ερωτήσεις, καθώς –όπως είπε– «πρέπει να προστατευθεί ως μάρτυρας», επικαλούμενος τις πρόσφατες δηλώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρας Κοβέσι, περί «ενόχλησης μαρτύρων».

Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε στο ζήτημα της παρέμβασης του Μάκη Βορίδη στη διακήρυξη για τεχνικό σύμβουλο του Οργανισμού, λέγοντας ότι «υπήρξε απαίτηση από το γραφείο του τότε υπουργού να σταλεί η διακήρυξη για έγκριση και αλλαγές», ενώ υποστήριξε ότι «επί των ημερών του όλες οι πληρωμές έγιναν κανονικά και ενισχύθηκαν οι έλεγχοι».

Παράλληλα, διέψευσε τις αναφορές περί έντονης προσωπικής σύγκρουσης με τον κ. Βορίδη, κάνοντας λόγο για ένα «βελούδινο διαζύγιο».

Ωστόσο, η άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με βουλευτές να κάνουν λόγο για «προσβολή προς το Κοινοβούλιο». Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, τον ενημέρωσε για τις ποινικές συνέπειες της λιπομαρτυρίας, προειδοποιώντας ακόμη και για ενδεχόμενη βίαιη προσαγωγή, ενώ, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, θεωρητικά θα μπορούσε να κινηθεί και διαδικασία αυτοφώρου, καθώς ο μάρτυρας βρισκόταν εντός Βουλής.

Ο κ. Βάρρας απάντησε ότι η στάση του «εναρμονίζεται με τη θέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και πως «δεν πρόκειται να συμβάλει σε περαιτέρω στοχοποίηση μαρτύρων».

Η συνεδρίαση διεκόπη για μία ώρα, ώστε τα μέλη να ενημερωθούν για τα στοιχεία του υπομνήματος και να αποφασιστεί αν ο μάρτυρας θα συνεχίσει την κατάθεσή του ή θα επιμείνει στην άρνησή του.

Παράλληλα, η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, και των εισηγητών της αντιπολίτευσης για τον κατάλογο και τη σειρά κλήτευσης μαρτύρων.

Η αντιπολίτευση ζήτησε την άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να κατηγορεί τη ΝΔ για «προσπάθεια συγκάλυψης» και «παραπληροφόρηση». Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και των μικρότερων κομμάτων, ζητώντας «επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων και κατά αντιπαράσταση εξέταση».

Από την πλευρά του, ο κ. Λαζαρίδης απάντησε ότι «κανένας μάρτυρας δεν έχει απορριφθεί» και πως η διαδικασία είναι «δυναμική και ανοιχτή», προσθέτοντας ότι ο κ. Μυλωνάκης «προφανώς θα κληθεί, αλλά ο χρόνος κατάθεσής του θα καθοριστεί από την Επιτροπή».

