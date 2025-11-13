Ένταση στη Λάρισα: Κτηνοτρόφοι πέταξαν γάλα έξω από το γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ΒΙΝΤΕΟ

Νέα κινητοποίηση κτηνοτρόφων σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου στη Λάρισα, με αγρότες να συγκεντρώνονται έξω από το γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα, φωνάζοντας συνθήματα και ρίχνοντας γάλα στο οδόστρωμα ως ένδειξη αγανάκτησης για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με δεκάδες κτηνοτρόφους να φτάνουν στο σημείο, στη συμβολή του πεζοδρόμου Κούμα με την οδό Παναγούλη, ζητώντας να συναντηθούν με τον υφυπουργό.

Σύμφωνα με το larissanet, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία», ενώ υπογράμμιζαν πως δεν ζητούν απλώς οικονομική ενίσχυση, αλλά πραγματική αποκατάσταση των κοπαδιών τους: «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. να έχει παραταχθεί μπροστά στο γραφείο του υφυπουργού για λόγους ασφαλείας.

Οι κτηνοτρόφοι κατήγγειλαν την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα τους: «Η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τη φωνή της αγροτιάς. Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει και μαζί του θα χαθεί η παραγωγή της χώρας», σημείωσαν.

Μετά τη συγκέντρωση, οι διαμαρτυρόμενοι ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το κέντρο της πόλης, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες.

