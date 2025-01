Ένταση στη συνέντευξη Μπλίνκεν για τη Γάζα – «Εγκληματία! Η θέση σου είναι στη Χάγη» ΒΙΝΤΕΟ

Επεισοδιακή ήταν η τελευταία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στην πολιτική που ακολούθησε για τη Γάζα.

Ένταση επικράτησε στη τελευταία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αφού δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις από δημοσιογράφους που έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στην αμερικανική διπλωματία σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον διέκοψαν επανειλημμένα καθώς προσπαθούσε να υπεραμυνθεί των χειρισμών του στην κρίση, η οποία ξεκίνησε πριν από 15 μήνες με την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς και τις επακόλουθες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εγκληματία! Η θέση σου είναι στη Χάγη», του φώναξε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Σαμ Χουσέινι, υποδηλώνοντας ότι ο Μπλίνκεν θα έπρεπε να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ). Το προσωπικό ασφαλείας απομάκρυνε άρον-άρον τον Χουσέινι από την αίθουσα Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Δείτε βίντεο

Sam Husseini forcibly removed from the briefing room after interrupting Blinken’s final press conference. @TheNationalNews pic.twitter.com/xw5ulrYhPA

— Willy Lowry (@willy_lowry) January 16, 2025