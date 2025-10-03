Ένταση στη Βουλή: «Αν ξαναγελάσεις θα σου σπάσω τα μούτρα» – Τι καταγγέλλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με την καταγγελία του βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ραλλία Χρηστίδου, μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία της, πέρασε δίπλα του και του απηύθυνε τη φράση

03 Οκτ. 2025 14:53
Pelop News

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο σημειώθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, την ώρα που συζητούταν το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ραλλία Χρηστίδου, μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία της, πέρασε δίπλα του και του απηύθυνε τη φράση:
«Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα».

Η εκδοχή του Κώστα Μπάρκα

Όπως ανέφερε ο κ. Μπάρκας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο ίδιος εκείνη την ώρα γελούσε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, και όχι με την ομιλία της κ. Χρηστίδου. «Δεν υπήρχε καμία πρόθεση ειρωνείας απέναντι στην συνάδελφο. Η συμπεριφορά της ήταν απρόκλητη και αδικαιολόγητη», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Κλίμα νευρικότητας στη Βουλή

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά εντάσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο Κοινοβούλιο, με φόντο τις σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αν και μέχρι στιγμής η κ. Χρηστίδου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το επεισόδιο, η αναφορά του κ. Μπάρκα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στους διαδρόμους της Βουλής.

Δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει επίσημη συνέχεια στο ζήτημα ή εάν θα παραμείνει ένα «θερμό επεισόδιο» εντός του πολιτικού κλίματος της περιόδου.
