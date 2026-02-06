Ένταση στη Βουλή για τη Χίο: Σφοδρή αντιπαράθεση Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου

Υψηλοί τόνοι καταγράφηκαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την τραγωδία στη Χίο, με τη συνεδρίαση να σημαδεύεται από έντονη λεκτική σύγκρουση μεταξύ Φωτεινής Αραμπατζή και Σίας Αναγνωστοπούλου.

06 Φεβ. 2026 14:38
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την τραγωδία στη Χίο, με την ένταση να κορυφώνεται σε αντιπαράθεση ανάμεσα στην προεδρεύουσα Φωτεινή Αραμπατζή και τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Μαρκόπουλου, αλλά και παρέμβαση του Νίκου Παππά, ο οποίος κάλεσε τον υπουργό Βασίλη Κικίλια να μην υιοθετήσει, όπως είπε, το ύφος του συγκεκριμένου βουλευτή.

Λαμβάνοντας τον λόγο, η Σία Αναγνωστοπούλου άσκησε έντονη κριτική, σημειώνοντας ότι η αντιπολίτευση δεν βρίσκεται στη Βουλή για να «χειροκροτεί» την κυβέρνηση, ενώ κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη πως επιχειρούν να μετατρέψουν τη συζήτηση σε «εθνικοεμφυλιακό αφήγημα». Παράλληλα, σχολίασε το δίλημμα «με το Λιμενικό ή με τους διακινητές», χαρακτηρίζοντάς το προβληματικό και επικίνδυνο.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν η βουλευτής αναφέρθηκε σε «εκφασισμό της κοινωνίας», προκαλώντας την αντίδραση της προεδρεύουσας. Η Φωτεινή Αραμπατζή ζήτησε να ανακληθεί η συγκεκριμένη αναφορά, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα διαγραφεί από τα πρακτικά.

Ακολούθησε έντονος διάλογος, με την κ. Αναγνωστοπούλου να αντιδρά στην παρέμβαση της προεδρεύουσας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να της υποδειχθεί τι επιτρέπεται να πει. Η κ. Αραμπατζή από την πλευρά της επέμεινε στη σημασία των εκφράσεων που χρησιμοποιούνται στη Βουλή και τόνισε ότι το εθνόσημο και όσα αυτό συμβολίζει πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με αλληλοκατηγορίες και υψηλούς τόνους, μέχρι η προεδρεύουσα να ζητήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και να καλέσει τη βουλευτή να καθίσει, επισημαίνοντας ότι οι συνεδριάσεις οφείλουν να διεξάγονται με σεβασμό στους κοινοβουλευτικούς κανόνες.

