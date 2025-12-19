Ένταση στη Βουλή για την απουσία Δένδια: Σύγκρουση Καιρίδη – Δαβάκη στη συζήτηση του νομοσχεδίου Άμυνας

Σε κλίμα έντασης άρχισε η συνεδρίαση της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», καθώς η απουσία του υπουργού Νίκου Δένδια από τη συζήτηση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο εντός της επιτροπής όσο και από την αντιπολίτευση.

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρη Καιρίδη, και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι, παρότι επρόκειτο για την ακρόαση των φορέων, ο αρμόδιος υπουργός δεν ήταν παρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καιρίδης ζήτησε εξηγήσεις για την απουσία του υπουργού, θέση με την οποία συντάχθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση. «Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε. Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του», φέρεται να ανέφερε σε έντονο ύφος.

Η απάντηση του υφυπουργού ήταν εξίσου οξυμένη. «Σας ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνετε έτσι; Είστε απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη», απάντησε ο κ. Δαβάκης.

Η αποστροφή αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος παρενέβη λέγοντας: «Δεν μπορείτε, κύριε υφυπουργέ, να ανακαλείτε στην τάξη τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής μέσα στη Βουλή. Δεν είστε στο Πεντάγωνο». Ο κ. Δαβάκης απάντησε ότι «δεν πρέπει να υποβαθμίζεται το Πεντάγωνο», με τον κ. Μάντζο να ανταπαντά ότι «εσείς το υποβαθμίζετε με τη νομοθεσία που προτείνετε».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός έκανε λόγο για «προκατάληψη» απέναντί του από τον πρόεδρο της επιτροπής, ενώ υπερασπίστηκε τον ρόλο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι «το Πεντάγωνο είναι διοικητική μηχανή που ζηλεύουν πολλές άλλες διοικητικές δομές».

Τα πνεύματα εκτονώθηκαν μετά από νέα παρέμβαση του Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος σε ηπιότερους τόνους διευκρίνισε ότι η εκπροσώπηση του υπουργείου από τον υφυπουργό δεν είναι αντικανονική ούτε ασυνήθιστη. Ωστόσο, επισήμανε πως λόγω της πολυπλοκότητας του νομοσχεδίου θα ήταν σκόπιμο να παρίσταται και ο υπουργός, ώστε να ακούσει τους φορείς.

«Γνωρίζω το βαρύ του πρόγραμμα, αλλά καλό θα ήταν να ήταν εδώ. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι παρών στη Β’ ανάγνωση και στην Ολομέλεια», κατέληξε.

