Ένταση στη Βουλή για την άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου – Αντιπαράθεση με αιχμή τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στην Ολομέλεια η συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με ανταλλαγή κατηγοριών, ερωτήματα για τη σχέση της με ΜΚΟ και προαναγγελίες δικαστικών ενεργειών κατά του πρωθυπουργού.

Ένταση στη Βουλή για την άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου - Αντιπαράθεση με αιχμή τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη»
17 Δεκ. 2025 14:08
Pelop News

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με φόντο αντιδικία της με δημοσιογράφο και αιχμή τη σχέση της με τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, έθεσε σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, υποστηρίζοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως και το κόμμα της, εμφανίζονται ως εταίροι. «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρούνται οι κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνεται το μερίδιό της στο πόθεν έσχες και από το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε νέες δικαστικές κινήσεις, δηλώνοντας ότι θα στραφεί κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Για κάθε ψευδομήνυση που κατατίθεται από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεκινάμε από αυτή την ψευταγωγή», είπε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η δημοσιογράφος που έχει κινηθεί νομικά εναντίον της συνδέεται με την κυβέρνηση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς περί οφειλών προς τη μηνύτριά της, υποστηρίζοντας ότι «έχει εισπράξει μέσω επιλήψιμης ΥΚΕ ποσό που αγγίζει τις 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ».

Μετά την τοποθέτησή της, πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολίαζαν ότι «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν απάντησε επί της ουσίας στα ερωτήματα που τέθηκαν για τη ΜΚΟ στην οποία φέρεται να είναι εταίρος η ίδια και το κόμμα της».

Σημειώνεται ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναμένεται να εγκριθεί, καθώς υπερψηφίζεται τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του
16:23 Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού
16:16 Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
16:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου
16:00 Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του
15:53 Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
15:45 Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
15:38 Κρήτη: Συνελήφθη ο 54χρονος ερευνητής που ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του αγνοούμενου για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
15:38 Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
15:33 Warner Bros Discovery: Απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων
15:25 Σταθερές και με θετικό πρόσημo οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
15:19 Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
15:18 Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
15:11 Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς
15:09 Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη
15:01 Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
14:53 Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες
14:46 10 ευρωπαϊκοί προορισμοί όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν σαν παραμύθι
14:46 Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ
14:35 Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ