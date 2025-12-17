Ένταση στη Βουλή για την άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου – Αντιπαράθεση με αιχμή τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με φόντο αντιδικία της με δημοσιογράφο και αιχμή τη σχέση της με τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, έθεσε σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, υποστηρίζοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως και το κόμμα της, εμφανίζονται ως εταίροι. «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρούνται οι κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνεται το μερίδιό της στο πόθεν έσχες και από το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε νέες δικαστικές κινήσεις, δηλώνοντας ότι θα στραφεί κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Για κάθε ψευδομήνυση που κατατίθεται από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεκινάμε από αυτή την ψευταγωγή», είπε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η δημοσιογράφος που έχει κινηθεί νομικά εναντίον της συνδέεται με την κυβέρνηση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς περί οφειλών προς τη μηνύτριά της, υποστηρίζοντας ότι «έχει εισπράξει μέσω επιλήψιμης ΥΚΕ ποσό που αγγίζει τις 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ».

Μετά την τοποθέτησή της, πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολίαζαν ότι «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν απάντησε επί της ουσίας στα ερωτήματα που τέθηκαν για τη ΜΚΟ στην οποία φέρεται να είναι εταίρος η ίδια και το κόμμα της».

Σημειώνεται ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναμένεται να εγκριθεί, καθώς υπερψηφίζεται τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

