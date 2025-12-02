Ένταση στην ΕΡΤ: Σφοδρή αντιπαράθεση Παπαχλιμίντζου – Αποστολάκη για τα αγροτικά μπλόκα

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, αντέδρασε έντονα στην επίμονη ερώτηση του δημοσιογράφου Κώστα Παπαχλιμίντζου για το αν τάσσεται υπέρ ή κατά των μπλόκων των αγροτών, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση «παγίδευση» και «στα όρια του πονηρού». Η αντιπαράθεση, που σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής «Συνδέσεις», άναψε τα αίματα.

Η Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε το ερώτημα «απόπειρα παγίδευσης», ενώ επεσήμανε ότι ο τρόπος με τον οποίο της τέθηκε «θυμίζει χωροφύλακα». «Δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι», τόνισε με εμφανή εκνευρισμό.

Αρνήθηκε πάντως να απαντήσει με ένα απλό «ναι» ή «όχι», επιμένοντας ότι το πλαίσιο της ερώτησης είναι λανθασμένο. Υποστήριξε ότι η οργή του αγροτικού κόσμου είναι τεράστια και πως «οι αγρότες της ΝΔ, οι συνδικαλιστές της ΝΔ πρωτοστατούν» στις κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μπλόκα δεν υποκινούνται από πολιτικά κόμματα.

Ο δημοσιογράφος επέμεινε, ζητώντας είτε απάντηση είτε εξήγηση για την έντασή της, γεγονός που κλιμάκωσε ακόμη περισσότερο τον διάλογο.

Η αντιπαράθεση έκλεισε με την Αποστολάκη να δηλώνει ότι δεν θα μπει σε «διλήμματα που δεν έχουν ρεαλιστική βάση», αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό.

