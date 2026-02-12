Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις

Σκηνικό έντασης διαμορφώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) στις φυλακές Τρικάλων, όταν κρατούμενοι της Α’ Πτέρυγας έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά τους, αντιδρώντας σε πειθαρχικές κυρώσεις που τους είχαν επιβληθεί.

Οι καπνοί που προκλήθηκαν δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα στον χώρο, προκαλώντας κινητοποίηση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνέδραμαν στον περιορισμό των εστιών και στη διασφάλιση της τάξης εντός του καταστήματος κράτησης.

Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους των φυλακών, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε σημαντικές υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού και αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες για όσους εμπλέκονται.

