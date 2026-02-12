Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις

Αναστάτωση σημειώθηκε στις φυλακές Τρικάλων όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα, προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στην πτέρυγα. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς τραυματισμούς.

Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
12 Φεβ. 2026 13:33
Pelop News

Σκηνικό έντασης διαμορφώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) στις φυλακές Τρικάλων, όταν κρατούμενοι της Α’ Πτέρυγας έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά τους, αντιδρώντας σε πειθαρχικές κυρώσεις που τους είχαν επιβληθεί.

Οι καπνοί που προκλήθηκαν δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα στον χώρο, προκαλώντας κινητοποίηση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνέδραμαν στον περιορισμό των εστιών και στη διασφάλιση της τάξης εντός του καταστήματος κράτησης.

Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους των φυλακών, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε σημαντικές υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού και αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες για όσους εμπλέκονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ