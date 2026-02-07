Ένταση στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Διαδηλώσεις, επεισόδια και επεμβάσεις της αστυνομίας

Ένταση σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιήθηκε διαδήλωση κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026. Πολίτες εξέφρασαν αντιδράσεις για περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, συνδέονται με τη διοργάνωση.

Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν κοντά στη Santa Giulia Arena, εγκατάσταση όπου διεξάγονται αγώνες χόκεϊ επί πάγου. Ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση αντλιών νερού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 5.000 άτομα συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Βασικό σημείο διαμαρτυρίας αποτέλεσε η αποψίλωση δασικών εκτάσεων στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο για την κατασκευή ολυμπιακών υποδομών, ενώ αντιδράσεις εκφράστηκαν και για ζητήματα συμμετοχής τρανς αθλητών στους Αγώνες.

Παρότι η μεγαλύτερη μερίδα των διαδηλωτών κινήθηκε ειρηνικά, προς το τέλος της πορείας μικρές ομάδες με καλυμμένα χαρακτηριστικά προχώρησαν σε ρίψεις κροτίδων και καπνογόνων προς την αστυνομία. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με γκλοπ, δακρυγόνα και αντλίες νερού, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά προσαγωγές.

