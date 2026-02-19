Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης στο νοσοκομείο Νίκαιας, όταν εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας και διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε επεισόδια με εμπλοκή αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσωπική φρουρά του υπουργού τον απομάκρυνε αρχικά από το πλήθος για λόγους ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια εισήλθε στο νοσοκομείο από διαφορετική είσοδο.

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας για τα γεγονότα, υποστήριξε ότι υπήρξε προσπάθεια παρεμπόδισης της εισόδου του «με τη χρήση βίας», αναφέροντας πως εκτοξεύθηκαν αντικείμενα, όπως αβγά, μπουκάλια νερού και πέτρες, γεγονός που – όπως είπε – έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα.





Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαμαρτυρία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι όμως και η άσκηση βίας, ενώ αποκάλυψε ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη γιατρού, για τον οποίο ωστόσο ο ίδιος δεν επιθυμεί να υποβάλει μήνυση.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι στη διαμαρτυρία συμμετείχαν μέλη σωματείων εργαζομένων, πολιτικών οργανώσεων και τοπικών φορέων.

Νωρίτερα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας είχε πραγματοποιηθεί και έξω από το νοσοκομείο Αρεταίειο, όπου ο υπουργός βρέθηκε για προγραμματισμένη επίσκεψη. Εκεί καταγράφηκαν λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ του ίδιου και διαδηλωτών, με διάλογο που αφορούσε τόσο ζητήματα Υγείας όσο και διεθνείς εξελίξεις.

Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: «Είμαστε με τη Χαμάς» η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους pic.twitter.com/ZrksbZRIri — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

Τα γεγονότα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

