Εντερλέζι 2026: Πολιτισμός, Μνήμη και Κοινωνική Συνοχή στην Κάτω Αχαΐα

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΟΙ ΡΟΜΑ» ανακοινώνει τη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΕΝΤΕΡΛΕΖΙ 2026 – Πολιτισμός, Μνήμη και Κοινωνική Συνοχή», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου, στην Κάτω Αχαΐα, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 62.

Η εκδήλωση αποτελεί μία σημαντική πολιτιστική και κοινωνική πρωτοβουλία, που στοχεύει στην ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Ρομά, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της διαπολιτισμικής κατανόησης.

Το «Εντερλέζι» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραδοσιακές γιορτές των Ρομά, με βαθιές ιστορικές και πολιτισμικές ρίζες, συμβολίζοντας την αναγέννηση, την ελπίδα και τη σύνδεση των ανθρώπων με τη φύση και την κοινότητα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ ROMA-GEM – Roma Girls’ Empowerment through Mentoring, με αριθμό 2025-1-ES02-KA220-YOU-000357478, το οποίο υλοποιεί η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΡΟΜΑ» από κοινού με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Liofyllo» και εταίρους από Τουρκία, Βουλγαρία και Ισπανία. Το έργο προάγει την κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή ένταξη και εκπαίδευση των κοριτσιών Ρομά μέσα από δράσεις mentoring, ενδυνάμωσης και κοινοτικής συμμετοχής.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ηγετικής ικανότητας των νεαρών κοριτσιών Ρομά, στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης που συνδέουν μέντορες και οργανώσεις. Παράλληλα, προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες της ισότητας, της διαφορετικότητας και της μη διάκρισης, συμβάλλοντας ενεργά στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Μέσα από εργαλεία όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης, δράσεις δικτύωσης και εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων, το ROMA-GEM φιλοδοξεί να δημιουργήσει βιώσιμες πρακτικές ενδυνάμωσης και ενεργούς συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνία.

Η παρουσίαση του έργου εντάσσεται οργανικά στη φιλοσοφία της εκδήλωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης της νεολαίας και της ισότιμης συμμετοχής ως βασικών πυλώνων κοινωνικής συνοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ώρα προσέλευσης: 18:00

Ώρα έναρξης: 19:00

Χαιρετισμοί επισήμων: 19:30 – 20:00

Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών Ρομά.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων για:

• την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

• την καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων

• την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και του αντιτσιγγανισμού

• την προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

• την ενίσχυση της ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης

Μέσα από τη μουσική, τον χορό και την πολιτιστική έκφραση, η εκδήλωση φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν χώρο συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας των Ρομά, της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών φορέων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης και της ενδυνάμωσης των Ρομά, αναδεικνύοντας την αξία της πολιτιστικής πολυμορφίας ως στοιχείο πλούτου για την ελληνική κοινωνία.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΕΝΕΡΓΟΙ ΡΟΜΑ» καλεί όλους τους πολίτες, τους φορείς και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν ενεργά στην εκδήλωση και να συμβάλουν στη διάδοση ενός ισχυρού μηνύματος ενότητας, αποδοχής και συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κοιν.Σ.Επ. «ΕΝΕΡΓΟΙ ΡΟΜΑ»

Τηλ.: 6909144444

Email: romanikoinsep@gmail.com

