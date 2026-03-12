Εντολή ΕΛΑΣ: Κλείνει ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό

Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός από τις 17:30 σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, από την ώρα εκείνη και μετά οι συρμοί των γραμμών 2 και 3 θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ή έξοδος επιβατών.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας και τάξης, καθώς για σήμερα υπάρχει σχετικό κάλεσμα σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

