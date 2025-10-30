Eντολή Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων, τι σηματοδοτεί η απόφαση

Την εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη 30/10/2025.

Ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, απεχθανόμουν να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια εμφανή ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ. Η τελευταία δοκιμή πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 1992, πριν ο πρώην Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, Τζορτζ Μπους, εκδώσει μορατόριουμ με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν δοκιμή πυρηνικής βόμβας ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου 1992. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε μια υπόγεια εγκατάσταση στη δυτική πολιτεία της Νεβάδα.

Το πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία Divider, ήταν η 1.054η δοκιμή πυρηνικών όπλων που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Εθνικό Εργαστήριο Λος Άλαμος, το οποίο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της πρώτης ατομικής βόμβας στον κόσμο.

Ο χώρος δοκιμών της Νεβάδα, 105 χλμ. βόρεια του Λας Βέγκας, εξακολουθεί να λειτουργεί υπό την ευθύνη της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνει το BBC.

