Έντονη κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα: Ισχυρές καταιγίδες, πυκνά χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι αύριο, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ισχυρή κακοκαιρία πλήττει σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 τη χώρα και θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Στην Πελοπόννησο (κυρίως Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία) μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα.

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης.

Στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη:

Μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία).

Μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής – κεντρικής Στερεάς.

Στη Θεσσαλία σε ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα.

Στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα.

Στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα.

Στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στη δυτική Μακεδονία και στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε Red Code τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, ενώ σε πολλές περιοχές έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, όπως η αναστολή λειτουργίας σχολείων.

Αναλυτική πρόγνωση ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε αναλυτική πρόγνωση για την κακοκαιρία που πλήττει σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, ενώ η πρόγνωση επεκτείνεται έως την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Οι άνεμοι πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ, στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια 8-9 °C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 12-14 °C και στη νησιωτική χώρα τοπικά 15-16 °C. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή σήμερα Τετάρτη

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Πυκνές χιονοπτώσεις στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα, στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ. Άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4-5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ (από το απόγευμα στα ανατολικά 6-7, στα δυτικά βορειοδυτικοί 5). Θερμοκρασία από -2 έως 9 °C (δυτική Μακεδονία 2-3 °C χαμηλότερη).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες (κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα, ιδιαίτερα έντονες στη Μεσσηνία). Πυκνές χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά Πελοποννήσου (κυρίως Αχαΐα) και μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής Στερεάς. Άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7-8, τοπικά 9 μποφόρ (εξασθένηση από το μεσημέρι). Θερμοκρασία 6-14 °C (Ήπειρος 3-5 °C χαμηλότερη).

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες (κατά τόπους ισχυρές στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα – ιδιαίτερα έντονες σε Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία – στην ανατολική Στερεά και Εύβοια από προμεσημβρινές ώρες μέχρι βράδυ, στη Θεσσαλία και Σποράδες το απόγευμα). Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα σε πεδινές της Θεσσαλίας, μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά Πελοποννήσου (κυρίως Αρκαδία, Κορινθία). Άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 5-7, στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7-8 (πρόσκαιρα 9), από αργά το απόγευμα στα βόρεια βορειοδυτικοί 6-7 (τοπικά 8). Θερμοκρασία 4-12 °C (βόρεια 3-4 °C χαμηλότερη).

Κυκλάδες, Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες (κατά τόπους ισχυρές στις Κυκλάδες το απόγευμα). Άνεμοι νοτιοανατολικοί 7-9 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-16 °C.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες (ιδιαίτερα έντονες στα νησιά ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ). Άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5-6, στα νότια 7-8 (από μεσημέρι ενίσχυση στα νότια έως 9). Θερμοκρασία 9-15 °C (βόρεια 4-5 °C χαμηλότερη).

Αττική

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες (ιδιαίτερα έντονες το μεσημέρι – απόγευμα). Άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 5-6, γρήγορα νοτιοανατολικοί 7-8 (μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα). Θερμοκρασία 5-12 °C.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 1-9 °C.

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες (ισχυρές στα νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως προμεσημβρινές ώρες, στα Δωδεκάνησα μέχρι μεσημβρινές). Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4-6, μέχρι μεσημέρι στα νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 7-9. Θερμοκρασία μικρή άνοδο στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά (βόρεια 9-10 °C, υπόλοιπα 12-15 °C, Κρήτη – Κυκλάδες – Δωδεκάνησα 17-19 °C τοπικά).

Πρόγνωση για Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες (εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά). Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3-5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασία μικρή άνοδο στα νότια.

Πρόγνωση για Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, νότιο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας. Άνεμοι νότιοι 3-5, τάση ενίσχυσης από βράδυ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρχικά στα δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες (πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά). Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 5-7, στα πελάγη τοπικά 8. Θερμοκρασία μικρή άνοδο.

