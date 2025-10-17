Έντονη κόντρα στη Βουλή: Καιρίδης κατά Βελόπουλου για «πατριδοκαπηλία και λεφτά στο εξωτερικό»

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή μεταφέρθηκε και στα τηλεοπτικά στούντιο, με τον βουλευτή της ΝΔ να επιμένει στις αιχμές του περί «πατριδοκαπηλίας» και να ζητά απαντήσεις για τα χρήματα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στο εξωτερικό.

Έντονη κόντρα στη Βουλή: Καιρίδης κατά Βελόπουλου για «πατριδοκαπηλία και λεφτά στο εξωτερικό»
17 Οκτ. 2025 11:17
Pelop News

Συνέχεια στο έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, έδωσε ο κ. Καιρίδης με δηλώσεις του στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» στο Action24.

Η λεκτική αντιπαράθεση των δύο πολιτικών, κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, ξεκίνησε όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε αναφορές περί «πατριωτισμού». Ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε με αιχμηρό ύφος, λέγοντας ότι «δεν μπορεί κανείς να μιλάει για πατριωτισμό όταν βγάζει τα χρήματά του στο εξωτερικό».

Η φράση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος ανταπέδωσε σε υψηλούς τόνους, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «ρε καημένο παιδί» και «ήξερα ότι είσαι κακιά, εεε… κακός», προκαλώντας αναταραχή στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Σχολιάζοντας το επεισόδιο αργότερα, ο Δημήτρης Καιρίδης δήλωσε: «Το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος είναι μια αντιδικία με τον βούρκο. Εγώ μιλάω καθαρά πολιτικά απέναντι σε έναν πατριδοκάπηλο, τον Κυριάκο Βελόπουλο, που συνήθως μας κατηγορεί ότι δεν είμαστε πατριώτες. Αφού είπε όσα είπε επί ώρα, τον ρώτησα γιατί έχει τα λεφτά του έξω. Είναι ένα πολιτικό ερώτημα και πρέπει να δώσει απάντηση. Κανείς δεν είπε ότι τα λεφτά είναι παράνομα ή προϊόν κλοπής. Όμως δεν μπορεί να παριστάνει τον εθνικό υπερασπιστή και ταυτόχρονα να ενισχύει τράπεζες άλλης χώρας».

Κλιμακώνοντας την κριτική του, ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να είσαι πατριώτης, να λες ότι εκπροσωπείς την Ελληνική Λύση και στην πραγματικότητα να είσαι η γερμανική λύση στο πρόβλημα των τραπεζών, της ρευστότητας και της οικονομίας. Με αυτά που έκανε σήμερα ο κ. Βελόπουλος δεν είναι Λύση — είναι Πρόβλημα».

Ολοκληρώνοντας, ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε πως «ο πατριωτισμός αποδεικνύεται στις πράξεις, όχι στα κούφια λόγια», επισημαίνοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις αλλά να μένει στο επίπεδο των θέσεων και της συνέπειας.
