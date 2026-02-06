Έντονος καβγάς Δρυμιώτη – Ζαχαριάδη για τη Χίο

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 σε τηλεοπτική εκπομπή ανάμεσα στον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, με αφορμή το ναυάγιο ανοιχτά της Χίου στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 παράτυποι μετανάστες.

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο κ. Δρυμιώτης δήλωσε ότι «πιστεύει το Λιμενικό» για τα όσα συνέβησαν και ρώτησε τον συνομιλητή του: «Πείτε μου γιατί πιστεύετε τους λαθρομετανάστες;»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε χαρακτηρίζοντας το ερώτημα «φασιστικό επιχείρημα» και «φασιστική συμπεριφορά», τονίζοντας ότι δεν έχει ταυτιστεί ποτέ με τους διακινητές και ζητώντας «ανεξάρτητη έρευνα» για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ναυαγίου.

Ο κ. Δρυμιώτης επέμεινε ρωτώντας «Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό ότι αυτοί έπεσαν πάνω μου;» και συνέχισε λέγοντας ότι πιστεύει τον Έλληνα λιμενικό και όχι τον λαθρομετανάστη. Ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε ότι αυτή η στάση είναι φασιστική και συνιστά bullying. Η συζήτηση συνέχισε με υψηλούς τόνους και αμοιβαίους χαρακτηρισμούς: ο κ. Δρυμιώτης ρώτησε αν είναι φασιστική συμπεριφορά να πιστεύει κανείς το Λιμενικό, ενώ ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε ότι είναι bullying. Όταν ο κ. Δρυμιώτης είπε «Εγώ πιστεύω τον Λιμενικό, είμαι Έλληνας», ο κ. Ζαχαριάδης αντέδρασε λέγοντας «Ντροπή σας, γιατί εγώ τι είμαι;». Ο κ. Δρυμιώτης απάντησε «Δεν είστε», με τον κ. Ζαχαριάδη να αντιδρά έντονα: «Ποιος το λέει; Δεν περνάνε αυτά εδώ, να σέβεστε».

Στη συνέχεια ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε τον συνομιλητή του άθλιο και απαράδεκτο, λέγοντας ότι τα φασιστικά επιχειρήματα ταιριάζουν στον φίλο του τον Πλεύρη, ενώ ο κ. Δρυμιώτης αντέτεινε ότι αυτή είναι η όψη του ανθέλληνα. Ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε ότι είναι ντροπή να τον αποκαλούν ανθέλληνα, ότι η συζήτηση θυμίζει τη δεκαετία του ’50 και ότι πρόκειται για βρωμερό αντικομμουνισμό. Ο κ. Δρυμιώτης επανήλθε λέγοντας «Πιστεύετε τον λαθρομετανάστη», με τον κ. Ζαχαριάδη να διαμαρτύρεται έντονα: «Εγώ; Ποιος το λέει; Θα γίνει έρευνα από ανεξάρτητη αρχή»

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά με αμοιβαίους χαρακτηρισμούς, ενώ ο κ. Ζαχαριάδης επανέλαβε ότι η θέση του είναι η διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας και όχι η αυτόματη εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε πλευρά χωρίς στοιχεία.





