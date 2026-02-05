Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια

Η τραγωδία ανοιχτά της Χίου πυροδότησε νέα ένταση στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν πυρά, με αιχμή τις ευθύνες, την έρευνα και την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Ναυτιλίας.

05 Φεβ. 2026 12:27
Με υψηλούς τόνους συνεχίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς η πρόσφατη τραγωδία ανοιχτά της Χίου κυριάρχησε στην πολιτική αντιπαράθεση.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και η φύλαξη των συνόρων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στηρίζει το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν συνιστά παρέμβαση στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Στον αντίποδα, κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να παραστεί στη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ώστε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Ο κ. Πλεύρης απάντησε ότι η κυβέρνηση εκπροσωπείται στη συζήτηση από τον αρμόδιο υπουργό για το νομοσχέδιο και ότι η επίκληση των ανακοινώσεων του Λιμενικού δεν επηρεάζει την ανεξάρτητη διερεύνηση της υπόθεσης. Αναφέρθηκε επίσης σε καταγγελίες πως μέλη ΜΚΟ επισκέφθηκαν το νοσοκομείο της Χίου και φέρονται να επιχείρησαν να επηρεάσουν νοσηλευόμενους μετανάστες.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου επέκρινε έντονα την απουσία του υπουργού Ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα απαιτεί θεσμική ενημέρωση της Βουλής. Τόνισε ότι δεν τίθεται δίλημμα στήριξης ανάμεσα στο Λιμενικό και στους διακινητές, αλλά ανάγκη ελέγχου των κρατικών μηχανισμών για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης.

Ανάλογο αίτημα για παρουσία του κ. Κικίλια διατύπωσαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ζητώντας πλήρη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Στο τέλος της συζήτησης, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι θα εξετάσει πρόταση για μεταβατική ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να διατηρεί το καθεστώς προστασίας σε μετανάστες που είχαν λάβει άδεια παραμονής λόγω ανηλικότητας.

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
