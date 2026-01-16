Εντοπίστηκαν σκευάσματα ντόπινγκ, μια σύλληψη στη Ναύπακτο

Σύλληψη για παράβαση υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού απαγορευμένων

ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ συνελήφθη άνδρας, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, διότι σ’ έλεγχο στο σπίτι και σε μοτοσικλέτα του, καθώς και σε σωματικό έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν :

• 6 γυάλινα σφραγισμένα φιαλίδια που περιείχαν 100 ταμπλέτες,

• 1 κουτί που περιείχε οκτώ χάπια

• 5 γυάλινα σφραγισμένα φιαλίδια

• 3 σφραγισμένα δοχεία που περιείχαν διάφορες ουσίες

Στα ανωτέρω σκευάσματα εντοπίστηκε η αναγραφή τεσσάρων απαγορευμένων ουσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον καθορισμό απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ και περιλαμβάνονται στους Αναβολικούς Παράγοντες:

1.Ανδρογόνα – Αναβολικά – Στεροειδή (ΑΑΣ) – Εξωγενή ΑΑΣ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοκαρνανίας – Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

