Εντοπίστηκε νεκρός ο 63χρονος ψαράς που αγνοούνταν στην Πάργα

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 63χρονο ψαρά που είχε εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Αμμουδιά και τον Λύχνο, στην Πάργα. Η σορός του εντοπίστηκε χθες, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, έπειτα από πολυήμερη κινητοποίηση των αρχών.

Ο άνδρας είχε πέσει από τη βάρκα του και οι επιχειρήσεις εντοπισμού που ακολούθησαν δεν είχαν οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Η σορός βρέθηκε να επιπλέει σε μικρή απόσταση από την παραλία Λύχνος, με το Λιμενικό να μεταβαίνει άμεσα στο σημείο για την ανάσυρση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπόθεση θα διερευνηθεί περαιτέρω με τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων.

