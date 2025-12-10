Εντοπίστηκε νεκρός ο 63χρονος ψαράς που αγνοούνταν στην Πάργα
Η σορός του βρέθηκε κοντά στην παραλία Λύχνος, μετά από ημέρες ερευνών
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 63χρονο ψαρά που είχε εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Αμμουδιά και τον Λύχνο, στην Πάργα. Η σορός του εντοπίστηκε χθες, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, έπειτα από πολυήμερη κινητοποίηση των αρχών.
Ο άνδρας είχε πέσει από τη βάρκα του και οι επιχειρήσεις εντοπισμού που ακολούθησαν δεν είχαν οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Η σορός βρέθηκε να επιπλέει σε μικρή απόσταση από την παραλία Λύχνος, με το Λιμενικό να μεταβαίνει άμεσα στο σημείο για την ανάσυρση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπόθεση θα διερευνηθεί περαιτέρω με τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων.
