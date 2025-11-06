Εντοπίστηκε σε παραλία στη Γαύδο σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη!

Ανοιχτά στην παραλία Τρυπητή στη Γαύδο βρέθηκε από καπετάνιο αλιευτικού το άψυχο σώμα ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη.

Μα τι κάνουν πάλι; Το τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή! «Κάτι έγινε με το κλειδί»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων το σκάφος πήγαινε προς την παραλία Τρυπητή όπου νωρίς το πρωί βγήκε μια ακόμα βάρκα με μετανάστες, όταν αντίκρισε το πτώμα να επιπλέει. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το άψυχο σώμα πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα τις τελευταίες δυο τρεις ημέρες, ωστόσο περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άνδρα. Ο καπετάνιος που εντόπισε τη σορό ενημέρωσε αμέσως το λιμενικό και στο σημείο έσπευσε το ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης όπου την ανέσυρε και τη μετέφερε στο λιμάνι της Γαύδου, Καραβέ.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Όσον αφορά στη νέα άφιξη μεταναστών που αναμένεται να καταμετρηθούν και να μεταφέρουν τις επόμενες ώρες σε λιμάνι νότια των Χανίων, πιθανότατα με το πλοίο της γραμμής και από κει στην Αγυιά όπου μεταφέρθηκαν και οι 80 μετανάστες που διασώθηκαν χθες βράδυ ανοιχτά της Γαύδου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



