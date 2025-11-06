Εντοπίστηκε σε παραλία στη Γαύδο σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη!

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτότητα του

Εντοπίστηκε σε παραλία στη Γαύδο σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη!
06 Νοέ. 2025 11:30
Pelop News

Ανοιχτά στην παραλία Τρυπητή στη Γαύδο βρέθηκε από καπετάνιο αλιευτικού το άψυχο σώμα ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη.

Μα τι κάνουν πάλι; Το τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή! «Κάτι έγινε με το κλειδί»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων το σκάφος πήγαινε προς την παραλία Τρυπητή όπου νωρίς το πρωί βγήκε μια ακόμα βάρκα με μετανάστες, όταν αντίκρισε το πτώμα να επιπλέει. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το άψυχο σώμα πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα τις τελευταίες δυο τρεις ημέρες, ωστόσο περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άνδρα. Ο καπετάνιος που εντόπισε τη σορό ενημέρωσε αμέσως το λιμενικό και στο σημείο έσπευσε το ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης όπου την ανέσυρε και τη μετέφερε στο λιμάνι της Γαύδου, Καραβέ.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Όσον αφορά στη νέα άφιξη μεταναστών που αναμένεται να καταμετρηθούν και να μεταφέρουν τις επόμενες ώρες σε λιμάνι νότια των Χανίων, πιθανότατα με το πλοίο της γραμμής και από κει στην Αγυιά όπου μεταφέρθηκαν και οι 80 μετανάστες που διασώθηκαν χθες βράδυ ανοιχτά της Γαύδου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
12:59 Τι αποκάλυψε ο Παπαδομιχελάκης για τον τοκετό της γυναίκας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ