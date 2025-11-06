Μα τι κάνουν πάλι; Το τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή! «Κάτι έγινε με το κλειδί»

Μοιάζει απίστευτο, ένα σοβαρό λάθος παραλίγο να προκαλέσει μια νέα τραγωδία, καθώς τρένο που εκτελούσε τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή.

Που οδήγησαν οι νέες έρευνες στα Βορίζια, τι δείχνουν οι δύο «έξτρα» προσαγωγές, η ΕΛΑΣ σχεδιάζει βήμα-βήμα τις κινήσεις της

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο τοπικό ραδιόφωνο Ενημέρωση, το τρένο ήταν σε λάθος πορεία για αρκετά χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του πριν επιστρέψει στην κανονική πορεία του. «Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις.

Το περιστατικό έγινε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών επαναφέρει το θέμα της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Επιβάτες κατήγγειλαν ότι οι σταθμοί είναι ελλιπώς φωτισμένοι, ενώ – σύμφωνα με μαρτυρία – μια γυναίκα που περίμενε να επιβιβαστεί στο τρένο έφυγε από την στάση, καθώς φοβήθηκε για την ασφάλειά της μέσα στο σκοτάδι. Άλλη επιβάτιδα ανέφερε πως στο πρωινό δρομολόγιο Αθήνα – Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.

