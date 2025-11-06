Που οδήγησαν οι νέες έρευνες στα Βορίζια, τι δείχνουν οι δύο «έξτρα» προσαγωγές, η ΕΛΑΣ σχεδιάζει βήμα-βήμα τις κινήσεις της

Αστυνομικοί προχώρησαν σήμερα (6/11/2025) το πρωί σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια με αποτέλεσμα να κάνουν δύο προσαγωγές.

Ο πραγματικός πόλεμος στα Βορίζια, τα καλάσνικοφ κροτάλιζαν σκορπίζοντας τον θάνατο! ΒΙΝΤΕΟ

Κατά πληροφορίες οι προσαχθέντες στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου φέρονται να έχουν σχέση με την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προσαγωγές των δύο ατόμων έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή ή για κατοχή κρυμμένων όπλων.

Αυτό που μεταφέρουν αστυνομικές πηγές είναι, πάντως, ότι υπάρχουν ευρήματα από τα σπίτια των δύο προσαχθέντων.

Υπενθυμίζεται ότι προθεσμία για τη Δευτέρα πήραν οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις Αρχές, ενώ για σήμερα είναι προγραμματισμένη η απολογία των δύο ανδρών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, από το περασμένο Σάββατο. Πρόκειται για τον 26χρονο αδελφό των τριών που παραδόθηκαν στις αρχές και τον 30χρονο ξάδελφό τους, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ψάχνουν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον γαμπρό του Καργάκη

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ η ΕΛΑΣ με οδηγό το βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί από ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα ψάχνει το δεύτερο άτομο που βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον 43χρονο και και αναζητείται.

Αυτό που ακούγεται ξεκάθαρα στο βίντεο είναι οι ριπές από το καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκε.

Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη (11/5) για τον οπλισμό που εντοπίστηκε σε σπηλιά η οποία βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του, με την ΕΛΑΣ να τον έχει τακτοποιήσει για τη συμμετοχή του στη συμπλοκή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 43χρονου

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει για τον 43χρονο γαμπρό του Καργάκη: Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Δείτε φωτογραφίες από τη σπηλιά και τα ευρήματα:



σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που βρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των όπλων κάθε τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα χτυπήθηκε από καλάσνικοφ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Καργάκης στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα τέσσερα αδέλφια τα οποία κρατούνται για το επεισόδιο, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους 9άρια όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

