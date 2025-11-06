Ο πραγματικός πόλεμος στα Βορίζια, τα καλάσνικοφ κροτάλιζαν σκορπίζοντας τον θάνατο! ΒΙΝΤΕΟ

Το οπτικό υλικό που οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού

06 Νοέ. 2025 7:57
Pelop News

Στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο από τον πόλεμο, κυριολεκτικά, που έγινε στα Βορίζια. Ένα βίντεο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της αιματηρής επίθεσης.

Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθείς διακρίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες.

Δίπλα του διακρίνεται και ένα ακόμη άτομο, το οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, προκειμένου να φτάσουν στον εντοπισμό του.

Το βίντεο αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για την ΕΛΑΣ, καθώς, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις οδήγησε στην ταυτοποίηση του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ως του ανθρώπου που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ.

Από τα πυρά του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται πως σκοτώθηκε η άτυχη 56χρονη, Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το υλικό αυτό αποτέλεσε το κομβικό στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, ρίχνοντας φως στο τραγικό περιστατικό, που συγκλόνισε τα Βορίζια.
