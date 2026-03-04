Εντός της ημέρας η ετυμηγορία του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή

Tο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας αναμένεται ν’ ανακοινώνει την ετυμηγορία του, σήμερα Τετάρτη 4/03/2026, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Πέντε χρόνια μετά την ομόφωνη απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου και την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση οι δικαστές θα αποφασίσουν για την τύχη των 42 κατηγορουμένων οι περισσότεροι από τους οποίους επέλεξαν να μην απολογηθούν στο Εφετείο.

Οι κατηγορούμενοι δικάζονται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Από τους 18 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι 7, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός και Χρήστος Παππάς έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καθώς τους έχει αποδοθεί αρχηγικός ρόλος.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στο Κερατσίνι τον Σεπτέμβριο του 2013, για την οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια ο Γιώργος Ρουπακιάς και αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την οργάνωση αλλά και την δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα, το 2012.

Οι δικαστές θα αποφανθούν αν συμφωνούν με την πρωτόδικη απόφαση των συναδέλφων τους που κατέληξαν πως η Χρυσή Αυγή δρούσε ως εγκληματική οργάνωση.

Επιπλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην έφεση που έχει ασκήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας και αφορά στο σκέλος του ύψους των ποινών που έχουν επιβληθεί με βάση την πρωτόδικη απόφαση στους καταδικασμένους ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτό γιατί αν οι δικαστές υιοθετήσουν την εισαγγελική έφεση οι κατηγορούμενοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί 13 χρόνια, κινδυνεύουν ακόμη και με κάθειρξη 15 ετών που είναι το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το νόμο.

Παράλληλα, θα κριθεί και αν οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που πρωτόδικα καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε ποινές κάθειρξης 5 ετών θα αντιμετωπιστούν με το ίδιο τρόπο ή θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή.

Πάντως, οι περισσότεροι καταδικασθέντες βρίσκονται εκτός φυλακής, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Οι μόνοι που σήμερα παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι είναι οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας έχει ζητήσει την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως και πρωτόδικα.

Επίσης, η εισαγγελική λειτουργός έχει εισηγηθεί να κηρυχθούν ένοχοι και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, τον οποίο χαρακτήρισε «απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό» εκτιμώντας πως γνώριζε όλες τις βίαιες ενέργειες.

