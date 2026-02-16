Εντυπωσιακά πλάνα από drone στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών στην Πάτρα

20.000 παιδιά πλημμύρισαν την πόλη με χρώμα και κέφι παρά τη βροχή

16 Φεβ. 2026 16:44
Pelop News

Εντυπωσιακές εικόνες από ψηλά κατέγραψε το drone του χειριστή της «Π» Κώστα Βικάτου στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών, στο πλαίσιο του Πατρινό Καρναβάλι.

Περισσότερα από 20.000 παιδιά, μαζί με τους συνοδούς τους, συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή, μετατρέποντας το κέντρο της Πάτρας σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γεμάτο μουσική, φαντασία και χαμόγελα. Παρά τις βροχερές καιρικές συνθήκες, η διάθεση παρέμεινε αμείωτη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν τη διοργάνωση.

Τα πλάνα από αέρος αποτυπώνουν το μέγεθος της συμμετοχής και τον παλμό της παρέλασης, με τις στολές, τα άρματα και τα θεματικά γκρουπ να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό χρωμάτων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η επιτυχία της παρέλασης των μικρών καρναβαλιστών δίνει το έναυσμα για την κορύφωση των εκδηλώσεων το επόμενο σαββατοκύριακο, όταν η Πάτρα θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο, φιλοξενώντας τις μεγάλες παρελάσεις και το φινάλε του Πατρινού Καρναβαλιού.

Δείτε το βίντεο του pelop.gr με τα μοναδικά πλάνα από drone και ζήστε από ψηλά τη μαγεία της μεγάλης γιορτής της πόλης.

