Εντυπωσιακή αλλαγή στο Μαρόκο: Από την ξηρασία στο «πράσινο» τοπίο που φαίνεται από το διάστημα

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει μεγάλες εκτάσεις της χώρας σε καταπράσινα τοπία, μια αλλαγή που είναι ορατή ακόμη και από το διάστημα.

10 Μαρ. 2026 17:24
Pelop News

Μια εντυπωσιακή περιβαλλοντική αλλαγή καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στο Μαρόκο, το οποίο παρουσιάζει πλέον μια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ετών. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει μεγάλες εκτάσεις της χώρας σε καταπράσινα τοπία, μια αλλαγή που είναι ορατή ακόμη και από το διάστημα.

Οι εικόνες του δορυφόρου

Το διαστημικό σκάφος Copernicus Sentinel-3 της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας καταγράφει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο περιβάλλον της περιοχής από τις αρχές του έτους.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν αλλάξει αισθητά την εικόνα του τοπίου, ενώ στον Κόλπο της Κάδιθ παρατηρούνται νερά γεμάτα ιζήματα που μεταφέρθηκαν από ποτάμια λόγω των ισχυρών βροχών των τελευταίων εβδομάδων. Οι υδρολογικές λεκάνες έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε αρκετές περιοχές καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει.

Οι βροχές έφεραν ξανά τη βλάστηση

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η αλλαγή στην εικόνα της βλάστησης. Μετά από δύο μήνες έντονων βροχοπτώσεων, μεγάλες εκτάσεις της χώρας έχουν καλυφθεί από πράσινη βλάστηση, κάτι που είναι πλέον εμφανές ακόμη και από τις δορυφορικές λήψεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, οι βροχοπτώσεις έφτασαν τα 360 χιλιοστά στις αρχές του προηγούμενου μήνα, ποσοστό 54% υψηλότερο από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών και 215% υψηλότερο σε σχέση με το 2025.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η χώρα είχε βιώσει επτά συνεχόμενα χρόνια έντονης ξηρασίας.

Αύξηση στους υδάτινους πόρους

Οι ισχυρές βροχές είχαν και θετικό αντίκτυπο στα υδάτινα αποθέματα της χώρας. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι υδάτινοι πόροι αυξήθηκαν κατά 155% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Παράλληλα, τα φράγματα της χώρας έχουν γεμίσει σε ποσοστό που ξεπερνά το 70% της συνολικής τους χωρητικότητας, επίπεδο που το Μαρόκο είχε να καταγράψει από το 2018.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη γεωργία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη βορειοαφρικανική χώρα, καθώς η επάνοδος των βροχών δίνει ανάσα σε μια οικονομία που είχε επηρεαστεί έντονα από την πολυετή ξηρασία.

