Εντυπωσιακή συντήρηση στους πανύψηλους φοίνικες στο Δημαρχείο Πάτρας – ΒΙΝΤΕΟ από drone

Τους δύο εντυπωσιακούς φοίνικες του νέου δημαρχείου της Πάτρας, που ξεπερνούν τα 30 μέτρα ύψος, περιποιούνται από το πρωί της Κυριακής συνεργεία του Δήμου.

Η επιχείρηση καθαρισμού επικεντρώθηκε σε ξερά κλαριά, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για περαστικούς και επισκέπτες της οδού Μαιζώνος.

Στα πλάνα που κατέγραψε το drone του pelop.gr με χειριστή τον Κώστα Βικάτο, φαίνεται καθαρά η έκταση και η ακρίβεια της εργασίας, τονίζοντας τη σημασία της συντήρησης τέτοιων εντυπωσιακών δέντρων στο αστικό τοπίο.

