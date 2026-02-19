Εντυπωσιακό φαινόμενο στο σύμπαν: Τρεις γαλαξίες σε πορεία σύγκρουσης ΦΩΤΟ

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble της NASA κατέγραψε μια σπάνια και εντυπωσιακή εικόνα τριών αλληλεπιδρώντων γαλαξιών που βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης και τελικά θα συγχωνευθούν σε έναν ενιαίο, μεγαλύτερο γαλαξία. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τη NASA και δείχνει τους τρεις γαλαξίες (γνωστούς συλλογικά ως SDSSCGB 10189) στο αστερισμό Βοώτη (Boötes), σε απόσταση περίπου 50.000 ετών φωτός ο ένας από τον άλλον.

Η απόσταση αυτή, που φαντάζει τεράστια σε ανθρώπινη κλίμακα, θεωρείται σχετικά μικρή για γαλαξίες – για σύγκριση, ο δικός μας Γαλαξίας εκτείνεται σε 100.000 έτη φωτός, ενώ ο πλησιέστερος μεγάλος γείτονάς μας, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, απέχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.

Στην εικόνα, οι τρεις γαλαξίες εμφανίζονται παραμορφωμένοι και συμπιεσμένοι λόγω της αμοιβαίας βαρυτικής έλξης: δύο από αυτούς φαίνονται σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ ο τρίτος είναι τόσο διαστρεβλωμένος που ο προσανατολισμός του δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμος. Οι αποχρώσεις κίτρινου, ροζ και μπλε προέρχονται από περιοχές ενεργού σχηματισμού άστρων, αέρια και σκόνη που ανακατεύονται βίαια κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.

Η εικόνα προέκυψε από παρατηρήσεις αστρονόμων που χρησιμοποιούν το Hubble (συγκεκριμένα τις κάμερες Wide Field Camera 3 και Advanced Camera for Surveys) για να μελετήσουν πώς σχηματίζονται οι πιο ογκώδεις γαλαξίες στο σύμπαν. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι γιγάντιοι γαλαξίες συχνά προκύπτουν από επανειλημμένες συγχωνεύσεις μικρότερων γαλαξιών, όπως ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σπάνιο τριπλό σύστημα.

Η NASA χαρακτήρισε την εικόνα «ομαδική αγκαλιά» (group hug), υπογραμμίζοντας το δραματικό θέαμα της κοσμικής βίας και δημιουργίας.

