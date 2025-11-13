Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση

Το εντυπωσιακό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει την τεράστια αλλαγή στον οδικό άξονα Πατρών – Πύργου, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία. Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, από το Μιντιλόγλι έως την Αλισσό, παραδίδονται στο τέλος του μήνα, ολοκληρώνοντας ένα έργο – σταθμό για τη Δυτική Ελλάδα.

Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13 Νοέ. 2025 13:35
Pelop News

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου μπαίνουν στην τελική φάση κατασκευής, με στόχο να παραδοθούν έως το τέλος του μήνα, ολοκληρώνοντας ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Ελλάδα. Το τμήμα από το Μιντιλόγλι έως την Αλισσό είναι και το πιο σύνθετο, καθώς ενώνει την Πάτρα με το υπόλοιπο δίκτυο των 65 χιλιομέτρων που δόθηκαν ήδη στην κυκλοφορία τον Αύγουστο.

Όπως φαίνεται και στο νέο βίντεο από το εργοτάξιο, οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η πρόοδος των τελευταίων μηνών χαρακτηρίζεται από τους μηχανικούς ως κατασκευαστικό άθλο. Περίπου 450 εργαζόμενοι και συνεργάτες του ομίλου ΑΒΑΞ εργάζονται καθημερινά για την ολοκλήρωση του πιο απαιτητικού τμήματος του έργου, το οποίο αντιμετώπισε καθυστερήσεις λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου και των έντονων βροχοπτώσεων του φθινοπώρου.

Η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος θα επιτρέψει τη συνεχή κυκλοφορία από την Πάτρα έως τον Πύργο, προσφέροντας αυξημένη οδική ασφάλεια και μειωμένους χρόνους μετακίνησης. Παράλληλα, το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές με έντονη αγροτική και τουριστική δραστηριότητα.

Στελέχη της Ολυμπίας Οδού και της ΑΒΑΞ παρακολουθούν στενά κάθε λεπτομέρεια της τελικής φάσης, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί πλήρως λειτουργικός μέσα στον Δεκέμβριο.

Η μετεξέλιξη της παλαιάς οδού σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών κλείνει έναν κύκλο δεκαετιών ταλαιπωρίας για τους οδηγούς της Δυτικής Ελλάδας, ενώ ανοίγει έναν νέο για τις υποδομές και την ανάπτυξη της περιοχής.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
12:59 Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις»
12:55 Ο ΟΠΑΘΑ έτοιμος για την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική-Το ρόστερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ