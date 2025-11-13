Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου μπαίνουν στην τελική φάση κατασκευής, με στόχο να παραδοθούν έως το τέλος του μήνα, ολοκληρώνοντας ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Ελλάδα. Το τμήμα από το Μιντιλόγλι έως την Αλισσό είναι και το πιο σύνθετο, καθώς ενώνει την Πάτρα με το υπόλοιπο δίκτυο των 65 χιλιομέτρων που δόθηκαν ήδη στην κυκλοφορία τον Αύγουστο.

Όπως φαίνεται και στο νέο βίντεο από το εργοτάξιο, οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η πρόοδος των τελευταίων μηνών χαρακτηρίζεται από τους μηχανικούς ως κατασκευαστικό άθλο. Περίπου 450 εργαζόμενοι και συνεργάτες του ομίλου ΑΒΑΞ εργάζονται καθημερινά για την ολοκλήρωση του πιο απαιτητικού τμήματος του έργου, το οποίο αντιμετώπισε καθυστερήσεις λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου και των έντονων βροχοπτώσεων του φθινοπώρου.

Η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος θα επιτρέψει τη συνεχή κυκλοφορία από την Πάτρα έως τον Πύργο, προσφέροντας αυξημένη οδική ασφάλεια και μειωμένους χρόνους μετακίνησης. Παράλληλα, το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές με έντονη αγροτική και τουριστική δραστηριότητα.

Στελέχη της Ολυμπίας Οδού και της ΑΒΑΞ παρακολουθούν στενά κάθε λεπτομέρεια της τελικής φάσης, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί πλήρως λειτουργικός μέσα στον Δεκέμβριο.

Η μετεξέλιξη της παλαιάς οδού σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών κλείνει έναν κύκλο δεκαετιών ταλαιπωρίας για τους οδηγούς της Δυτικής Ελλάδας, ενώ ανοίγει έναν νέο για τις υποδομές και την ανάπτυξη της περιοχής.

