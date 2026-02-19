ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από γρίπη και δύο από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από γρίπη και δύο από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα
19 Φεβ. 2026 17:26
Συγκεκριμένη πτώση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα και σταθερότητα παρουσιάζει η λοίμωξη COVID-19, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 9-15 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19
Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 93 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=101). Καταγράφηκαν μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης
Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας περαιτέρω μείωση την εβδομάδα 07/2026. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (236 νέες εισαγωγές έναντι 360 την εβδομάδα 06/2026). Καταγράφηκαν οκτώ νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV
Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

