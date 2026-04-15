ΕΟΦ: Άμεση ανάκληση παρτίδας του after shave – Για ποιο λόγο

Στην άμεση ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από ελέγχους που έδειξαν μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα καλλυντικά.

Η ανάκληση αφορά την παρτίδα EM1425, καθώς εντοπίστηκαν ουσίες σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια ή δεν αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για καταναλωτές με ευαισθησία σε αλλεργιογόνα.

Τι εντόπισαν οι έλεγχοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν δύο βασικές αποκλίσεις:

1. Βενζυλική αλκοόλη (Benzyl Alcohol)

Η ουσία ανιχνεύθηκε σε συγκέντρωση υψηλότερη από τα επιτρεπτά όρια του Κανονισμού (ΕΚ 1223/2009), ενώ παράλληλα δεν αναγραφόταν στη συσκευασία.

2. Μη αναγραφόμενα αλλεργιογόνα

Εντοπίστηκαν επίσης οι ουσίες:

Linalool

Benzyl Benzoate

Limonene

Citral

Farnesol

Οι συγκεκριμένες ουσίες, όταν υπερβαίνουν το όριο του 0,001% σε προϊόντα που δεν ξεπλένονται (όπως τα after shave), πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην ετικέτα, κάτι που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Υποχρεώσεις της εταιρείας διανομής

Η εταιρεία BBS SOAPS, διανομέας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, καλείται να προχωρήσει άμεσα σε:

ενημέρωση όλων των πελατών και συνεργατών της

απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά

τήρηση των σχετικών παραστατικών για τουλάχιστον πέντε έτη, διαθέσιμων για έλεγχο από τις αρχές

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να ελέγξουν την παρτίδα στη συσκευασία. Εάν πρόκειται για την EM1425, συνιστάται:

άμεση διακοπή χρήσης

αποφυγή εφαρμογής στο δέρμα, ιδιαίτερα από άτομα με ιστορικό αλλεργιών ή ευαισθησιών

Η παρουσία μη δηλωμένων αλλεργιογόνων μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της παρτίδας EM1425 του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τους ελέγχους:

1) Benzyl Alcohol,διότι δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος και υπερβαίνει το όριο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΚ1223/2009) και

2) των αλλεργιογόνων Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral, Farnesol διότι δεν αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος καθώς υπερβαίνουν το 0,001% για μη εκπλενόμενα προϊόντα, που είναι το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009).

Η εταιρεία, BBS SOAPS διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



