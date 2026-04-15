ΕΟΦ: Άμεση ανάκληση παρτίδας του after shave – Για ποιο λόγο

Εντοπίστηκαν υπερβάσεις ουσιών και μη αναγραφόμενα αλλεργιογόνα

ΕΟΦ: Άμεση ανάκληση παρτίδας του after shave - Για ποιο λόγο
15 Απρ. 2026 22:19
Στην άμεση ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από ελέγχους που έδειξαν μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα καλλυντικά.

Η ανάκληση αφορά την παρτίδα EM1425, καθώς εντοπίστηκαν ουσίες σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια ή δεν αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για καταναλωτές με ευαισθησία σε αλλεργιογόνα.

Τι εντόπισαν οι έλεγχοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν δύο βασικές αποκλίσεις:

1. Βενζυλική αλκοόλη (Benzyl Alcohol)

Η ουσία ανιχνεύθηκε σε συγκέντρωση υψηλότερη από τα επιτρεπτά όρια του Κανονισμού (ΕΚ 1223/2009), ενώ παράλληλα δεν αναγραφόταν στη συσκευασία.

2. Μη αναγραφόμενα αλλεργιογόνα

Εντοπίστηκαν επίσης οι ουσίες:

  • Linalool
  • Benzyl Benzoate
  • Limonene
  • Citral
  • Farnesol

Οι συγκεκριμένες ουσίες, όταν υπερβαίνουν το όριο του 0,001% σε προϊόντα που δεν ξεπλένονται (όπως τα after shave), πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην ετικέτα, κάτι που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Υποχρεώσεις της εταιρείας διανομής

Η εταιρεία BBS SOAPS, διανομέας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, καλείται να προχωρήσει άμεσα σε:

  • ενημέρωση όλων των πελατών και συνεργατών της
  • απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά
  • τήρηση των σχετικών παραστατικών για τουλάχιστον πέντε έτη, διαθέσιμων για έλεγχο από τις αρχές

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να ελέγξουν την παρτίδα στη συσκευασία. Εάν πρόκειται για την EM1425, συνιστάται:

άμεση διακοπή χρήσης
αποφυγή εφαρμογής στο δέρμα, ιδιαίτερα από άτομα με ιστορικό αλλεργιών ή ευαισθησιών

Η παρουσία μη δηλωμένων αλλεργιογόνων μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ
Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της παρτίδας EM1425 του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τους ελέγχους:

1) Benzyl Alcohol,διότι δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος και υπερβαίνει το όριο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΚ1223/2009) και

2) των αλλεργιογόνων Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral, Farnesol διότι δεν αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος καθώς υπερβαίνουν το 0,001% για μη εκπλενόμενα προϊόντα, που είναι το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009).

Η εταιρεία, BBS SOAPS διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ισραήλ: Σμήνος από χιλιάδες μέλισσες «μπήκε» σε πόλη στα νότια ΒΙΝΤΕΟ
23:37 «Μετέτρεψε τη Θεσσαλονίκη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης» – Διθυραμβικό δημοσίευμα της Telegraph για το Μετρό
23:23 Ντόντα Χολ για το παιχνίδι με το Μιλάνο: Θα παίξουμε το μπάσκετ μας για να κερδίσουμε
23:05 Μαζική κυβερνοεπίθεση από ρώσους, έκλεψαν στοιχεία από πολλές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
22:54 Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην Οδησσό
22:42 Ολυμπιακός – Οπαδοί στην προπόνηση ενόψει Παναθηναϊκού: «Να ματώσετε τη φανέλα»
22:30 Τραμπ: «Θεωρώ ότι θα τα πάει καλά ο Μαγιάρ, ο Όρμπαν είναι καλός άνθρωπος»
22:19 ΕΟΦ: Άμεση ανάκληση παρτίδας του after shave – Για ποιο λόγο
22:07 Βάρκιζα: Στιγμές τρόμου σε παραλία – Πατέρας και 12χρονος καταπλακώθηκαν από χώματα
21:56 Πιερία: Ωρες αγωνίας για 2χρονο στον Πλαταμώνα – Σωτήρια επέμβαση της ΕΛΑΣ
21:46 Η ΑΕΚ το έκανε ξανά! – Πρόκριση στο Final 4 του BCL, 72-67 την Μπανταλόνα
21:36 Δημόσιο: Αυξήσεις έως και έναν επιπλέον μισθό το 2026 – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
21:28 ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο – Πέρεθ: «Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πετύχει γκολ νωρίς»
21:20 Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Γλυφάδα – Νομικές κινήσεις από τον Δήμο
21:12 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η αξιοπρέπεια του να επιλέγεις το “Λάθος”
21:04 Πρόταση Ανδρουλάκη για αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη
20:56 Stoiximan Basket League: Αφεντικό της πόλης ο ΠΑΟΚ, 88-77 τον Άρη
20:48 Αίγιο: Μετά τον τσακωμό σε καφετέρια, βρήκαν καλάσνικοφ στο σπίτι του δράστη – Μία σύλληψη, πέντε συνεργοί
20:40 «10 ημέρες αγωνίας», είπε ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη
20:32 Κάτω Αχαΐα: Δύο ανήλικοι στο Κέντρο Υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
