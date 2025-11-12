ΕΟΠΥΥ: 141.000 ασθενείς παρέλαβαν φάρμακα κατ’ οίκον το πρώτο τετράμηνο

ΕΟΠΥΥ: 141.000 ασθενείς παρέλαβαν φάρμακα κατ’ οίκον το πρώτο τετράμηνο
12 Νοέ. 2025 22:08
Pelop News

Η νέα υπηρεσία «Κατ’ Οίκον» του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), που ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου 2025, εξυπηρέτησε συνολικά 141.047 ασθενείς κατά το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας της (16/6 – 2/11/2025).

Από αυτούς, 40.809 παρέλαβαν τα φάρμακά τους κατ’ οίκον, ενώ οι υπόλοιποι 100.238 επισκέφθηκαν τα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ όπου δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία.

Σύμφωνα με τα στατιστικά, από τους δικαιούχους που επέλεξαν την παράδοση κατ’ οίκον:

  • Το 47% βρίσκεται στην Αττική
  • Το 16% στη Θεσσαλονίκη
  • Το 14% στη νησιωτική Ελλάδα
  • Το 23% στην υπόλοιπη επικράτεια

Πάνω από το 50% των παραδόσεων έγιναν σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Η υπηρεσία προσφέρει:

  • Ηλεκτρονική ιχνηλάτηση κάθε φαρμάκου από την αίτηση μέχρι την παράδοση
  • Πανελλαδική κάλυψη σύμφωνα με τα πρότυπα GDP (Good Distribution Practices)
  • Μέσο χρόνο παράδοσης 3,6 ημέρες στην Αττική και 6 ημέρες στην υπόλοιπη Ελλάδα

Ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει επίσης σταθερή αύξηση 5% μηνιαίως στα αιτήματα νέων ασθενών που επιλέγουν την υπηρεσία κατ’ οίκον.

Η διοίκηση χαρακτηρίζει την υπηρεσία καινοτόμο και ιδιαίτερα δημοφιλή στους δικαιούχους και σημειώνει ότι με την ένταξη ιδιωτικών φαρμακείων στο πρόγραμμα αναμένεται περαιτέρω αύξηση των ασθενών που θα παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους στην τοποθεσία της επιλογής τους.

