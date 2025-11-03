Εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας στην 116 Πτέρυγα Μάχης Αράξου

Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τον Προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ, με σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο, από τις 5 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στατική και φωτογραφική έκθεση, προβολές βίντεο, καθώς και την επίσημη τελετή εορτασμού.

Τετάρτη 5 έως Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Στον χώρο της Μονάδας θα λειτουργεί στατική έκθεση με εκθέματα αεροσκαφών F-16 BLK 52+ ADV και Rafale F3R, καθώς και μέσα Αεράμυνας και Προστασίας Δυνάμεων.

Παράλληλα, θα φιλοξενείται φωτογραφική έκθεση με στιγμιότυπα από την καθημερινή δράση της Μονάδας και φωτογραφικό οδοιπορικό στην ιστορία της.

Θα πραγματοποιούνται επίσης προβολές βίντεο που παρουσιάζουν την αποστολή, την κοινωνική προσφορά και τη συμβολή της Πολεμικής Αεροπορίας στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Η Πτέρυγα θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της εορτής: 09:00 – 17:00 (εκτός Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, οπότε η λειτουργία θα είναι 13:00 – 17:00).

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Στις 11:00 θα τελεστεί Επίσημος Δοξολογία στην Αεροπορική Βάση Αράξου, παρουσία αρχών και εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας είναι αναρτημένο στο επίσημο site της ΠΑ, όπου περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε μονάδες σε όλη τη χώρα.

