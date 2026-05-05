Εορτολόγιο: Ανακαλύψτε αν το όνομα σας ή κάποιο σπάνιο όνομα γιορτάζει σήμερα!

Ποιος αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Τα πιο δημοφιλή και σπάντια ονόματα που γιορτάζουν αυτήν την ημέρα!

05 Μάι. 2026 8:15
Σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, καθώς και των Αγίου Ειρηναίου και Αγίου Εφραίμ.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ρένια, Ειρήνγκω,
Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία,
Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα.

Η Αγία Ειρήνη έζησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. και συγκαταλέγεται στις σημαντικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης. Καταγόταν από τη Μαγεδών και αρχικά ονομαζόταν Πηνελόπη. Σε νεαρή ηλικία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα της, ο οποίος διέταξε τη θανάτωσή της. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία σώθηκε με θαυματουργικό τρόπο, ενώ στη συνέχεια συνέβαλε στον εκχριστιανισμό πολλών ανθρώπων.

Η δράση της επεκτάθηκε σε διάφορες περιοχές, όπου υπέστη διωγμούς και βασανιστήρια, χωρίς όμως να απαρνηθεί την πίστη της. Τελικά, εγκαταστάθηκε στην Έφεσος, όπου και ολοκλήρωσε το έργο της, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην Εκκλησία.

